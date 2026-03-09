“Kıbrıs’a saldırmadık, düşman tarafından kurgulanmış bir saldırı olabilir”

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bağhay, İran'ın Kıbrıs, Türkiye veya Azerbeycan’a saldırmadığını iddia etti, “bunun düşman tarafından kurgulanmış olabileceğini” söyledi.

Geçtiğimiz hafta sırasıyla Kıbrıs, Türkiye ve Azerbaycan’a, Lübnan veya İran’dan saldırı gerçekleştiği açıklanmıştı.

Kıbrıs’taki Ağrotur Üssü’ne 2 Mart gecesi, “Lübnan’dan fırlatılan, İran yapımı olduğu ve içerisinde Rus teknolojisi barındırdığı” iddia edilen bir İHA saldırmıştı.

Tahran'da düzenlediği basın toplantısında konuşan sözcü İsmail Bağhay, İran'ın bölgedeki ülkelerle "iyi ve dostane ilişkileri sürdürme konusunda kararlı" olduğunu söyledi.

Ancak, yabancı toprakların İran'a karşı saldırı düzenlemek için kullanılması halinde İran'ın harekete geçeceği konusunda uyardı; "Savunma eylemimiz, bu ülkelerin herhangi birine karşı düşmanlık eylemi olarak yorumlanamaz" dedi.

Baghaei ayrıca, İran'ın son günlerde Türkiye, Kıbrıs veya Azerbaycan'a saldırı düzenlediği yönündeki haberleri yalanladı.

Sözcü, "İran topraklarından bu ülkelere yönelik hiçbir saldırı başlatılmadı" dedi.

Bağhay, bazı olayların İran'ın komşu ülkelerle ilişkilerini zedelemek amacıyla düşmanları tarafından kurgulanmış olabileceğini öne sürdü.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü basın toplantısında, "Şu anda askeri çatışmalar hâlâ devam ediyor. Bu noktada, vatanımızı savunmaktan başka herhangi bir konudan bahsetmenin bir anlamı yok" dedi.

Bağhay, "Bu savaşı biz başlatmadık, Bu bir tercih değil, bize dayatılan zorunlu bir savaş” dedi.