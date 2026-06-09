“Kıbrıs, yeni jeopolitik denklemin merkezinde yer alıyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda “Jeopolitik Rekabet Odağında Kıbrıs” konulu güncel konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasında Orta Asya, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’i kapsayan bölgede yeni bir jeopolitik denklem tasarlandığını belirten Toros, hızla değişen ve yeniden şekillenen ilişkiler düzeni içerisinde Kıbrıs’ın tarihsel bir kırılma noktasında bulunduğunu ifade etti.

Doğu Akdeniz’in uzun yıllardır dünya genelinde görülen güç rekabetlerine sahne olduğunu ancak bu kez farklı dinamiklerin öne çıktığını söyleyen Toros, bölgenin ABD ve müttefiklerinin adeta bir satranç tahtasına dönüştüğünü kaydetti. Küresel sistemin çok kutuplu ve sert rekabetin hakim olduğu yeni bir döneme girdiğinin açık olduğunu dile getiren Toros, bu jeopolitik tablo içerisinde 1963 yılından bu yana çözümsüz kalan Kıbrıs sorununun ve mevcut statükonun etkilerinin artık iki toplum arasındaki siyasi bir mesele olmanın ötesine geçtiğini vurguladı.

Kıbrıs’ın Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın kesişim noktasında bulunduğuna işaret eden Toros, adanın enerji yolları, güvenlik dengeleri ve stratejik rekabet açısından kritik bir konuma sahip olduğunu söyledi.

“Kıbrıs’ın önemi her geçen gün artıyor”

Avrupa’nın oluşturmakta olduğu yeni savunma mimarisi içerisinde Türkiye’nin yapıcı ve kurumsal bir şekilde yer almasının hem Türkiye hem de Avrupa güvenliği açısından önemli bir stratejik gerçeklik olduğunu belirten Toros, bu çerçevede Kıbrıs’ın taşıdığı önemin de her geçen gün arttığını ifade etti.

Jeopolitik dönüşüm dönemlerinde edilgen kalan toplumların başkalarının stratejilerine mahkum olacağını dile getiren Toros, Kıbrıslı Türklerin içe kapanık, statükoya teslim olmuş ve dünyadan kopuk bir anlayışla hareket etmelerinin ne sürdürülebilir ne de kabul edilebilir olduğunu söyledi.

“Önümüzde iki seçenek var”

Kıbrıs Türk halkının önünde iki seçenek bulunduğunu kaydeden Toros, bunlardan birinin ortak yurtla ilgili gelişmeleri uzaktan izleyen, edilgen ve kırılgan bir yapı olarak varlığını sürdürmek olduğunu belirtti. Diğer seçeneğin ise Kıbrıs Türk toplumunu uluslararası sistemle buluşturacak vizyoner ve katılımcı bir strateji geliştirmek olduğunu ifade etti.

CTP olarak ikinci seçeneği savunduklarını vurgulayan Toros, Kıbrıs Türk toplumunun siyasi eşitlik ve güvenlik temelinde oluşabilecek kapsamlı bir çözüm çatısı altında, Kıbrıs adına verilecek tüm kararlarda etkili katılım göstermesi gerektiğine inandıklarını söyledi.

“Yeni bir diplomatik akla ihtiyaç var”

Kıbrıs meselesinin geçmişten beri alışılmış ezberlerle yönetilebilecek bir konu olmadığını belirten Toros, yeni bir diplomatik akla, stratejik vizyona ve katılımcılığa ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Toros, “Ve en önemlisi, uluslararası meşruiyeti önceleyen, sonuç odaklı, takvimli ve eş zamanlı siyasi bir iradeye ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.