“Kıbrıs ya pasif unsur olacak ya da barışın aktif aktörü”

CTP Milletvekili Fikri Toros, ABD, İsrail ve İran arasında başlayan ve giderek genişleyen savaşın sıradan bir çatışma olmadığını belirterek, sürecin küresel dengeleri etkileyen tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Meclis kürsüsünde konuşan Toros, “ABD ile İsrail ve İran arasında 28 Şubat’ta başlayan ve gittikçe genişleyen savaş sıradan bir çatışma değildir. Uluslararası hukukun hilafına başlatılan bu savaş Ortadoğu’dan Doğu Akdeniz’e uzanıyor ve dünya siyasetinin yönünü değiştirme potansiyeline sahip tarihi bir dönüm noktası oluşturuyor.” dedi.

Yaşanan gelişmelerin enerji güvenliğinden küresel ticaret yollarına kadar geniş bir etki alanı yarattığını vurgulayan Toros, “Bugün yaşananlar enerji güvenliğini, küresel ticaret yollarını, bölgesel ittifakları ve uluslararası güç dengelerini doğrudan etkileyen geniş çaplı bir jeopolitik kırılma sürecidir.” ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz’in bu rekabetin merkezinde yer aldığını belirten Toros, Kıbrıs’ın da bu hassas coğrafyanın ortasında bulunduğuna dikkat çekerek, savaşın enerji piyasalarındaki dalgalanmalar, ticaret yollarındaki riskler ve askeri dengelerdeki değişimlerle küçük ada ekonomilerini de doğrudan etkilediğini söyledi.

Toros, “Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışının tehdit altına girmesi, dünya petrol arzının yaklaşık dörtte birini ilgilendiren kritik bir güvenlik sorunu yaratmaktadır.” diyerek, bu gelişmelerin turizm ve ithalata dayalı ekonomiler için ciddi sonuçlar doğurabileceğini kaydetti.

Bölgede üç ana stratejik eksenin oluştuğunu ifade eden Toros, “Birincisi ABD ve İsrail merkezli güvenlik ekseni. İkincisi İran ve onun bölgedeki vekil güçlerinin oluşturduğu karşı denge ekseni. Üçüncüsü ise Avrupa ve bazı bölge aktörlerinin oluşturduğu denge arayışı.” dedi.

Ağrotur’daki İngiliz üssünün bölgesel operasyonlarda aktif kullanılmasının adanın stratejik konumunu ortaya koyduğunu belirten Toros, “Bu kritik konumundan dolayı Kıbrıs büyük güçlerin denge rekabetinin pasif bir unsuru olabileceği gibi bölgesel barış ve istikrar mimarisinin de aktif bir aktörü olabilir.” ifadelerini kullandı.