Kıbrıs Türk toplumu ile AB ilişkilerine dair istişarelerde bulunuldu
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün parti genel merkezinde Hollanda'nın Kıbrıs Büyükelçisi Ms. Elke Merks-Schaapveld’i kabul etti.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün parti genel merkezinde Hollanda'nın Kıbrıs Büyükelçisi Ms. Elke Merks-Schaapveld’i kabul etti.
Erhürman’a kabulde, Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros eşlik etti.
Görüşmede, Kıbrıs çözüm sürecindeki çıkmazın aşılmasına ve Kıbrıs Türk toplumu ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine dair istişarelerde bulunuldu.
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