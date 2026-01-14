“Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ni dışlamanıza izin vermeyeceğiz”

Kıbrıs’ın kuzeyinde sağlık hizmetlerini doğrudan etkileyecek Sağlık Hizmetleri Yasası’na ilişkin Cumhuriyet Meclisi’nde bugün gerçekleştirilen komite toplantısına Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin davet edilmemesi tepki çekti.

Birlik, kendilerinin “bilinçli biçimde dışlandığını” söyleyerek bunun Sağlık Bakanlığı’nın yasayı hızla ve kapalı bir biçimde geçirme isteğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Hekimlerin yasal temsilcisi ve kamusal nitelikli meslek örgütü olduklarını hatırlatan Tabipler Birliği, bu tavrı “kabul edilemez bir siyasi tercih” olarak nitelendirdi. Birlik, söz konusu tercihin sorumluluğunun doğrudan Sağlık Bakanlığı ve Bakan’a ait olduğunu ifade etti.

Birliğe göre daha da vahim olan ise yasa taslağının içeriğinin kendilerine resmi veya gayri-resmi yollarla iletilmemesi. Sağlık politikalarında yasal söz hakkı olan meslek örgütü, teklifin içeriğini Meclis kürsüsünden yapılan konuşmalardan öğrenmek zorunda bırakıldığını belirterek buna sert çıktı.

Tabipler Birliği, sağlık sistemi ve hekimlik mesleğini ilgilendiren düzenlemelerde dışlanmayı kabul etmeyeceklerini vurgularken, sürecin kamusal yarar ve mesleki etik ilkeler çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini hatırlattı.