Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının iradesini, Kıbrıs Türk halkıyla birlikte temsil edecek ve koruyacağız” diye konuştu. Türkiye Cumhuriyeti – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerinin doğru zeminde iyi ilişkiler olması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, iradenin tek yanlı olmaması gerektiğini vurguladı. Kanal Sim’de Meyil Adakul’un sorularını yanıtlayan Tufan Erhürman, “İspata ihtiyacımız yok. Kendi kimliğimizi kendimiz tanımlarız” ifadelerini kullandı.

“Yapay bir sorunu bu hale getirdiler”

Eğitimde yaşanan sorunlardan bahseden Erhürman, bütün hikayenin okullardaki bazı öğrencilerin veya ailelerin bir talebi üzerine başladığını hatırlattı. Eğitimde öğrencilerin ve velilerin taleplerinin karşılanması gerektiğini fakat senenin ortasında her talebin karşılanmasının mümkün olmadığını belirten Erhürman, dönemin ortasında köklü bir mevzuat değişimine gidilemeyeceğini altını çizdi. “Bir gecede böyle bir tüzük değişikliğinin yapılmaması gerekirdi” diyen Erhürman, eğitimde köklü ve toplumsal sorun yaratacak değişimlerin bir gecede yapılamayacağını vurguladı. Tufan Erhürman, “Bu halkı zerrece tanıyor olsaydınız, umursasaydınız, bunu yapmazdınız ve bunlar da yaşanmazdı” diye konuştu. Tüzüğün değiştirilmeden çalıştay düzenleneceğinin söylendiğini hatırlatan Erhürman, “Kendileri önermiş olmasına rağmen, kendi önerilerini de hayata geçiremediler. İrsen Küçük Ortaokulu’ndaki talep, Hala Sultan İlahiyat Koleji ile çözüldü. Neden en başında bunu yapmadınız ve bu sorunları yarattınız? Bu yapay bir sorundur, suni bir sorundur dedik. Eğitimin zaten bin sorunu var dedik. Çocukları birbirine kırdırmayın diye çaba gösterdik, getirdikleri hal bu oldu” dedi.

“İradeniz yok”

UBP PM’nin konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamaya da işaret eden Erhürman, kaleme alınan metinde de söz konusu sorunun yapay bir sorun olduğunun belirtildiğini vurguladı. “Suni bir soruna mevzuatı değiştirerek çözüm üretmeye çalışmazsınız. İradeniz yok. İradeniz olmadığı için memleketi bu hale getirdiniz” diye konuşan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanın açıklamalarına dikkat çekerek “Bu memleketi Rumluktan kurtaramadık, diyor. Rumculuk üzerinden bir tartışma yürütülüyor. Rum olmak, İngiliz olmak, Fransız olmak hakaret değil. Ama biz, Kıbrıslı Türklere neden Rum denildiğini anlayacak zekaya sahibiz. Kıbrıslı Türkleri yeterince Müslüman, Türk olmayan diye tanımlıyor birileri. O yüzden böyle söyleniyor” dedi. Söz konusu hakaretlerin ve söylemlerin çıkış sebebini dile getiren Erhürman, iradesiz davranmanın yarattığı boşluktan, bazı kesimlerin bunları söyleme cüreti gösterdiğini belirtti. “Hangi makamda olursa olsun hiç kimse Kıbrıslı Türklere hakaret etme cüretini gösteremez” diyen Erhürman, sert eleştirilerde bulundu. Tufan Erhürman, “Kimin haddine düşmüş kendi kimliğimi belirleme hakkım üzerinden bana ayar vermek? Ben sana soruyor muyum nereden geldin? Ben seni sorguluyor muyum yeterince Türk müsün, Müslüman mısın diye? Yaratılan zeminde bunlar söylenebiliyor” diye konuştu.

“Ben bu topluma irade vaat ediyorum”

TC-KKTC arasındaki ilişkilerin, doğru zeminde, iyi ilişkiler olması gerektiğinin altını çizen Erhürman, “Bu zemini berhava ettiler. İradeyi tek yanlı bir hale döndürdüler" dedi. Kıbrıs Türk halkının özgüvenini zedelemek için her taraftan çok çaba gösterildiğini vurgulayan Erhürman, “İradenin asli sahibi, özgüvenle kendi iradesini ortaya koyacak” ifadelerini kullandı. “Bizim ispata ihtiyacımız yok. Kendi kimliğimizi kendimiz tanımlarız” diyen Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti’nde herkesin Kıbrıs’ı ve Kıbrıs sorununu çok önemsediğini belirtti. Erhürman, “Bir şeyi önemsemek, sevdiğini söylemek başka bir şeydir, bilmek başka bir şeydir. Kıbrıs sorunuyla ilgili en temel unsurlar bilinmeden yorum yapılıyor” dedi. Çocuklarımızın bu şartlarda yaşamak istemediğinin altını çizen Erhürman, iradesizlik ortamında yaşamak istenemediğini söyledi. “Bizim üstümüze düşen görev, burayı çocuklarımız için yaşanabilir bir hale getirmektir. Burada bir halk vardır. Bu toplumda yıllardır uygulanan kurallar var. Bölünmeyecek, parçalanmayacağız” diyen Erhürman, içinde bulunulan durumdan çıkışın işaretlerini halkın şu an gösterdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda vaatlerinin ne olduğu sorusunu yanıtlayan Erhürman, “Ben bu topluma irade vaat ediyorum. Kendi iradesine, kendisiyle birlikte sahip çıkmayı vaat ediyorum. Kıbrıs Türk halkının iradesini, Kıbrıs Türk halkıyla birlikte temsil etmeyi ve korumayı vaat ediyorum. Bu halka bölünmemeyi, parçalanmamayı vaat ediyorum” dedi. Kıbrıs Türk halkının, Türkiye Cumhuriyeti halkını kardeş olarak gördüğünü vurgulayan Erhürman, “Orası sevindiğinde burası da sevinir. TC-KKTC ilişkileri doğru zeminde, kardeşlik zemini üzerinde yürümelidir. İrade tek yanlı olmamalıdır. Bunu sağlayacak olan en önde gelen makam cumhurbaşkanlığı makamıdır” diye konuştu.