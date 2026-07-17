"Hükümet, 260 kişiye istisnai yurttaşlık vermeye hazırlanıyor"

KİEF ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, UBP-DP-YDP hükümetinin yerel seçimler öncesinde 260 kişiye Bakanlar Kurulu kararıyla istisnai yurttaşlık verme hazırlığında olduğunu öne sürdü.

Yazılı açıklama yapan Bengihan, halk iradesinin özgürce sandığa yansımasının demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirterek, ülkede özellikle Ulusal Birlik Partisi'nin hükümette olduğu seçim dönemlerinde halk iradesine müdahalelerde bulunulduğunu söyledi.

Aralık ayında yapılması öngörülen yerel seçimlerle ilgili seçim yasaklarına kısa bir süre kala sendikalarına ulaşan bilgilere göre hükümetin 260 kişiye istisnai yurttaşlık vermeye hazırlandığını belirten Bengihan, yıllardır yurttaşlık hakkı elde etmiş birçok kişinin bekletildiğini, buna karşın belirli kişilere oy uğruna istisnai yurttaşlık verilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Bengihan, hükümetin halkın desteğini icraatla değil, halk iradesine müdahaleyle sağlamaya çalıştığını ileri sürerek, istisnai yurttaşlık uygulamalarının hükümeti kurtarmayacağını vurguladı.