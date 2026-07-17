Otel odasında rahatsızlanan 36 yaşındaki Gökhan Yücel yaşamını yitirdi

Mağusa'da faaliyet gösteren bir otelde konaklayan 36 yaşındaki Gökhan Yücel, aniden rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre olay, 16 Temmuz saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Otel odasında rahatsızlanan Yücel'e ilk müdahale otelde görevli sağlık personeli tarafından yapıldı. Ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yücel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yücel'in cansız bedeni üzerinde yapılan ilk doktor muayenesinde darp veya cebir izine rastlanmadığı belirtildi. Ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı, soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.