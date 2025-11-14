“Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasına bağlılığımız sürüyor”

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’nin Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin bilindik tezlerini yineledi.

Haravgi ve diğer gazeteler, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın İngiltere’deki Kıbrıslılar Konseyi’ne gönderdiği mektupta, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasına bağlı kalmayı, BM’nin çabalarını da desteklemeyi sürdürdüğünü bildirdiğini yazdı.

Söz konusu konseyin zaman zaman İngiliz yetkililere mektuplar gönderdiğini ifade eden gazete, son mektuba İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen yanıtta ise; Garantör devlet İngiltere’nin BM Genel Sekreteri’nin gerçekleştirdiği 5+1 şeklindeki iki gayrı resmi toplantıya katıldığı, yeni görüşmelerde de yer almayı sabırsızlıkla beklediğinin vurgulandığını aktardı.

Mektupta ayrıca, Tüm taraflarla temasın süreceği, açık ve yapıcı diyaloğun devamının sağlanması için barış sürecine destek verenlere teşekkür edildiği ifade edildi.