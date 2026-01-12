Kıbrıs Sineması’ndan 4 filmlik seçki Ocak’ta Lefkoşa’da Akropol Lympia Sinema-Tiyatrosu’nda gösterilecek

Kıbrıs Sineması adına 2025 yılında üretilen ve/veya gösterime giren filmlerin en iyi örnekleri Ocak ayı boyunca Lefkoşa bölgesindeki Akropol Lympia Sinema-Tiyatrosu’na geliyor. Her Cuma saat 19:00’’da ücretisiz olarak gösterilecek filmler Kıbrıs Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Hizmetleri ve Güney Lefkoşa-İdalion Belediyesi ile iş birliğinde sinemaseverlerle buluşacak.

9 Ocak'ta Stelios Kammitsis'in yönettiği "Cevapları Olan Adam" filmiyle başlayan gösterimler 16 Ocak’ta Christos Siopahas'ın "Beş Şilin Naylon" filmi ile devam edecek. 1940'lar Kıbrıs'ında geçen film, ıssız bir değirmen evine gelen, kanun kaçağı ve peşinde olan bir çifti anlatıyor. Adam, perişan haldeki kadını değirmencinin ellerine bırakıp kaçınca, aralarında sevgi ve şefkat filizlenir, ancak bu daha sonra bozulur.

23 Ocak'ta Kyros Papavassiliou'nun yönettiği "Çorap" filmi gösterilecek. Filmde, bir kaza sonucu geçici olarak engelli kalan ve geçim sıkıntısı çeken bir film yönetmenini canlandırıyor. Kendisine, kendisi de kalıcı olarak engelli olan kuzeni yardımcı oluyor. Yönetmen, kazayı ve kuzeniyle geçirdiği günleri konu alan bir film yapmaya karar veriyor, ancak filmin yapımında herkes, özellikle de kazanın faili, bir engel haline geliyor.

Sinema akşamları 30 Ocak'ta Adonis Floridis'in yönettiği Africa Star filmiyle sona erecek. Film, bir adamın baştan çıkarmaya boyun eğmesiyle hayatları trajik bir şekilde değişen üç kuşak Kıbrıslı kadının (anne, kız ve torun) öyküsünü anlatıyor.

