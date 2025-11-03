Kıbrıs Sineması, Selanik Film Festivali’nde büyük ilgi görüyor

Murat OBENLER/SELANİK

30 Ekim Perşembe akşamı açılan 66. Uluslararası Selanik Film Festivali (TİFF) kapsamında Kıbrıs Sineması’nı temsil eden filmler büyük beğeni ile karşılanıyor. Çeşitli bölümlerde gösterilen ortak yapımlar, yapım aşaması filmler ve markette sunulacak film projeleriyle birlikte toplamda Kıbrıs’tan 7 Film/proje festival kapsamında yer alıyor.



İlk Film programında “Ektropi-Diversion” ilk kez sinemaseverlerle buluştu

Yönetmen Marinos Kartikkis’in “Ektropi-Diversion” adlı filmi ilk film(First Run) kategorisinde 30 ve 31 Ekim tarihlerinde iki kez gösterildi. Yönetmen Marinos Kartikkis’in yanısıra film ekibinin de hazır bulunduğu galaya Selanik’li sinemaseverler büyük ilgi gösterirken soru cevap da oldukça keyifli geçti.



“Requiem in Salt” da Drama International Short Film Festival kazananı olarak Selanik’te gösterildi

Sylvia Nicolaides ve Nicolas Iordanou’nun yönettiği belgesel-kurmaca türündeki “Requiem in Salt” de Yunan Kısa Filmleri kapsamında Drama International Short Film Festival kazananları olarak ünlü Olimpiyon Sineması’ndaki Pavlos Zannas Salonu’nda 2 Kasım Pazar günü gösterildi. Salonu dolduran sinemaseverlerle buluşmanın heyecanını yaşayan sinemacılar filmleriyle ilgili soruları da yanıtladılar.

Emilios Avraam'ın “Smaragda” filmi Yarışmalı Meet the Neighbors+ bölümünde gösterildi

66. TIFF'te Emilios Avraam'ın Smaragda-I Got Thick Skin ve I Can't Jump filmi de Meet the Neighbors+ yarışma bölümünde 31 Ekim ve 1 Kasım’da Selanikli sinemaseverlerle buluştu. Filmin Yunanistan galasını da yapan filmin gösterimine Senarist-Yönetmen Emilios Avraam'ın yanısıra yapımcı Tonia Mishiali ve oyuncu Niovi Charalambous da katıldı.

Elias Demetriou’nun yönettiği Kıbrıs-Yunanistan ortak yapımı “Maricel” adlı kurmaca film ise Film Forward bölümünde hafta içi gösterilecek.



