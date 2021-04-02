Kıbrıs Müzakereleri Dijital Kütüphanesi 3 dilde yayınlandı

Kıbrıs Diyalog Forumu (CDF) tarafından hazırlanan "Kıbrıs Müzakereleri Dijital Kütüphanesi" yayınlandı. Türkçe, Yunanca ve İngilizce dillerinde yayınlanan dijital kütüphaneden, Kıbrıs müzakereleri ile ilgili çok sayıda bilgi ve belgeye ulaşılabiliyor.

Kıbrıs Diyalog Formu Ortak Bilgi Kaynakları Serisi'nin bir parçası olan yayın, Kıbrıs resmi müzakerelerine dair kapsamlı bir bilgi kaynağı sunarken, tarafların pozisyonlarını yansızlık ilkesiyle araştırmacılar ve okurla buluşturuyor.

Kıbrıs Müzakere Süreçleri Online Kütüphanesi, müzakerelerin 6 ana başlığı etrafında şekillendi. Bunlar; Yönetim & Güç Paylaşımı, Toprak, Mülkiyet, Ekonomik Konular, AB Konuları ile Güvenlik ve Garantiler'den oluşuyor.

Dijital kütüphanede her bir başlık altında, geçmiş müzakere aşamaları tarihsel olarak haritalandırılıyor, bilgi dosyalarıyla özetleniyor ayrıca detaylı belgeler sunuluyor.

Kütüphane 1930'dan 2021'e kadar geniş bir süreci kapsıyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nden Geçici Türk Yönetimi'ne 1977 Doruk Anlaşmaları'ndan Perez De Cuellar çerçevesine, Gali Fikirler Dizisi'nden Annan Planı'na tüm detaylar yer alıyor.

Kıbrıslı liderlerin farklı dönemlerdeki çerçeveleri ve pozisyonları, güven artırıcı önemlemler ve pek çok detay da kütüphanede yer alıyor.

EN: https://libguides.cydialogue.org/political

GR: https://libguides.cydialogue.org/politiki

TR: https://libguides.cydialogue.org/siyasetrehberi