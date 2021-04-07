Online Kütüphane artık üç dilli

Kıbrıs Müzakereleriyle ilgili tüm bilgi ve belgeleri içeren halka açık yeni Online Kütüphane artık üç dilde yayında.

Kıbrıs resmi müzakerelerine dair konularda kapsamlı bir bilgi kaynağı sunarak, diyaloga dahil olan tarafları her düzeyde desteklemek amasıyla tasarlanan Kıbrıs Diyalog Formu, Müzakere Süreçleri Online Kütüphanesi ile hizmet vermeye devam ediyor.

Halka açık yeni Online Kütüphane’nin artık üç dilde yayın yapacağı açıklandı. Kıbrıs Diyalog Forumu tarafından yapılan açıklamada, artık tüm bildirilere İngilizce, Rumca ve Türkçe olarak erişilebilineceği ifade edildi.

On yılları kapsayan barış sürecindeki kilit dönüm noktalarına ve konulara dair şeffaflığa ve farkındalığa katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan kapsamlı Politika Rehberi,

Kıbrıs Diyalog Forumu (KDF) tarafından hazırlanmış ve online olarak yayınlanmıştır.

Kıbrıs Diyalog Forumu tarafından yapılan açıklamada, işleyişin içeriğine ve ulaşım için şu detaylara yer verildi:

“Forumun Ortak Bilgi Kaynaklarının bir parçası olan rehber, Kıbrıs müzakereleriyle ilgili gerçeklere dayanan bilgiler sağlamak üzere tasarlandı. Rehbere İngilizce, Rumca ve Türkçe olarak KDF web sitesinden ve aşağıdaki linki kullanarak doğrudan erişmek mümkün: libguides.cydialogue.org/siyasetrehberi.

Kullanımı çok kolay olan bu dijital kaynak, resmi müzakerelere dair konularda barış sürecinin altı ana başlığı altında kapsamlı bir bilgi kaynağı sunmayı hedeflemektedir.

Rehber, önemli belgelere kolay erişim sağlamanın yanı sıra, yıllar boyunca barış müzakerelerinin çeşitli dönemlerinde müzakere edilen önemli konularla ilgili belgelerin ana hükümlerinden alıntılar yapmaktadır. KDF Bilgi Formları & Bilgi Grafikleri, kullanıcıların her başlık altında müzakerelerin gelişimini takip etmelerine ve aynı zamanda farklı aşamalarda konularla ilgili yaklaşımları karşılaştırmalarına ve kıyaslamalarına olanak tanımaktadır.

Rehberdeki tüm bilgilerin kaynağı halka açık orijinal belgelerdir (yani geçmiş planlar, yakınlaşmalar, anlaşmalar, raporlar vs.).

“Karşılıklı bilgi alış-verişi ve sorunları giderme seçenekleri keşfedilebilecek”

Kıbrıs Diyalog Forumu (bundan böyle KDF veya Forum), Kıbrıs'taki her iki toplumun siyasi, ekonomik ve sosyal paydaşlarından oluşan gayri-resmi, çok partili bir diyalog alanıdır. Forum, yerel paydaşlar tarafından güvenli bir diyalog alanı ve genel barış sürecine uzun vadeli destek için eşlik edecek bir mekanizma olarak tasarlanmıştır.

Forum içerisinde paydaşlar, sorunları ortak bir şekilde tespit eder ve ortak değerlerin, seçeneklerin ve gelecek için ortak vizyonların geliştirilmesi için çalışırlar. Bu tür bir anlayış, diyaloğun temelini oluşturan, ortaklaşmış bilgi yoluyla mümkün olur. Paydaşlar ortaklaşa kabul edilen bilgi ve kaynaklar vasıtasıyla, karşılıklı bilgi alış-verişini ve sorunları giderme seçeneklerini keşfederler. Paylaşılan bilgi kaynakları, paydaşların bilgiye dayalı bir diyalog kurmasına olanak tanır. Bu kaynak kılavuz, Forumun Ortak Bilgi Kaynaklarının bir parçasını oluşturur.

Forum, ortak bilgi kaynaklarından ve siyaset kaynak kılavuzundan sorumlu bir Sekreterya tarafından desteklenmektedir. Kaynak kılavuzlar hakkında daha fazla bilgi için info@cydialogue.org. Kıbrıs Diyalog Formu hakkında daha fazla bilgi için cydialogue.org adresini ziyaret edebilirsiniz.”