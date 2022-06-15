Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Kıbrıs dışındaki ilk sergisi açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel ve Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun davetlisi olarak gittikleri Tokat’ta önemli temaslarda bulundu.

Ziyarette, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyelerinin, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı 25 eseri bir araya getiren resim sergisinin açılışı da yapıldı.

Açılışı yapılan sergi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında açtığı ilk sergi olması açısından da tarihi bir anlama sahip.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Milletvekilleri Av. Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Av. Erol Duyum, Tokat Kent Konseyi Başkanı Abdullah Gürbüz ve yardımcısı Çağrı Somtürk, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ve Ak Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir, Kıbrıs gazileri ve pek çok davetlinin katıldığı serginin açılışında; Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel ve Tokat Milletvekilleri Av. Yusuf Beyazıt ve Tokat Valisi Numan Hatipoğlu birer konuşma yaptı.

Eroğlu: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bizim için her zaman çok değerli ve önemli bir yer”

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında açtığı ilk sergi olan Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Sergisi’nin açılışında ilk konuşmayı Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu yaptı.

Konuşmasına, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel ve ekibini Tokat’ta ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek başlayan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bizim için her zaman çok değerli ve önemli bir yer” ifadesini kullandı.

Günsel: “Kıbrıs Türkiye için ne kadar önemli ise Türkiye de Kıbrıs için o denli önemlidir”

Konuşmasına, “Türkiyemiz canından can vererek bizlere bir cumhuriyet bağışladı, Kıbrıs Türkleri olarak sizlere minnettarız” sözleriyle başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel, “Bu minnettarlığın karşılığını vermenin sadece bir yolu vardır, o da çok çalışmak” dedi.

Günsel ve Yakın Doğu Ailelerinin bu bilinçle 43 yıldır durmadan çalıştığını vurgulayan Dr. Suat Günsel, “Bu çalışma, Kıbrıs Türk halkının geleceğine duyduğumuz inancın olduğu kadar; Türkiye’ye yakışma cabamızın da bir sonucudur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye bir bütündür. Kıbrıs Türkiye için ne kadar önemli ise Türkiye de Kıbrıs için o denli önemlidir” ifadesini kullandı.