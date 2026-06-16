“Kıbrıs konusunda son gelişmeleri değerlendirdik”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın çağrısıyla gerçekleştirilen Siyasi Partiler Konseyi toplantısının ardından konuşan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Cumhurbaşkanı Erhürman’a teşekkür ederek, Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerin ele alındığı verimli bir toplantı yaptıklarını belirtti.

Ataoğlu, siyasi parti başkanlarının bir araya geldiği toplantıda Kıbrıs konusuyla ilgili son gelişmelerin değerlendirildiğini ifade ederek, bundan sonraki süreçte nasıl hareket edileceğinin ve siyasi partilerin görüşlerinin ele alındığını söyledi.

“Cumhurbaşkanımızın bizlerin de görüşünü aldığı bir toplantı gerçekleştirdik” diyen Ataoğlu, toplantının Kıbrıs konusundaki son durumun değerlendirilmesine yönelik olduğunu kaydetti.