"Kıbrıs Fotoğraf Tarihi" isimli kitabın tanıtımı cuma akşamı yapılacak

Fotoğraf sanatçısı, araştırmacı ve yazar Kadir Kaba’nın “History of Cypriot Photography 1839–1939: The Story of a Century” (Kıbrıs Fotoğraf Tarihi 1839-1939: Bir Asrın Hikayesi) isimli kitabının tanıtımı cuma akşamı yapılacak.

Arabahmet Kültür Evi'nde yer alacak tanıtım etkinliği saat 19.30'da başlayacak.

LTB tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs’ın görsel hafızasına ışık tutan bir araştırma olan kitabın Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) himayesinde yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, Cypriot Photographers’ Gallery (CPG) ve Arkhe Yayınları işbirliğinde hazırlanan eserin, Kadir Kaba’nın "Kıbrıs’ta Fotoğrafın Bir Asrı" başlıklı araştırmasının yeni arşiv buluntularıyla zenginleştirilmiş özel edisyonu olduğu kaydedildi.

Temeli "Eklektik Manifest" kapsamında 2023'te atılan çalışmanın, Ada'daki fotoğrafçılığın seyyar fotoğrafçılardan yerleşik fotoğrafhanelere uzanan serüvenini ele aldığı belirtildi.

Kitabın, Arkhe Yayınları’nın "Kıbrıs Bibliyografisi İçin Bir Deneme"den sonraki ikinci yayını olduğu, 200 adet basıldığı kaydedildi.