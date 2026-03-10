“Askeri risk kadar ekonomik ve insani risklere de hazırlanmalıyız”

Akademisyen Mustafa Çıraklı, Doğu Akdeniz’de son günlerde artan askeri hareketliliğin bölgedeki güvenlik risklerine karşı alınmış önlemler olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Çıraklı, Fransa, Hollanda, İtalya gibi Avrupa Birliği ülkeleri ile Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’e ve adanın güneyine yaptığı askeri sevkiyatların, Türkiye’nin bölgede aldığı tedbirlerle birlikte mevcut risk ortamına karşı bir güvenlik refleksi olarak okunabileceğini belirtti.

Dün Türk hava sahasında ikinci bir füzenin etkisiz hale getirildiğini hatırlatan Çıraklı, hafta boyunca Kıbrıs’a yönelik olası birçok saldırının önlendiği yönündeki açıklamaların da savunma kapasitesinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Öte yandan gelişmelerin yalnızca askeri güvenlik ya da stratejik dengeler üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Çıraklı, Türk–Yunan dengesi, hidrokarbon arama faaliyetleri veya “oldu bitti” senaryolarının ötesinde başka güvenlik risklerinin de bulunduğuna dikkat çekti.

Çıraklı’ya göre krizin uzaması halinde ekonomik etkiler de ciddi boyutlara ulaşabilir. Enerji fiyatlarında yaşanan artışlar ve döviz piyasalarındaki dalgalanmaların özellikle turizm, yükseköğretim ve inşaat sektörlerini olumsuz etkileyebileceğini belirten Çıraklı, bu süreçte yalnızca kamu maliyesine yönelik kısa vadeli önlemlerin yeterli olmayacağını kaydetti.

İnsani güvenlik boyutuna da dikkat çeken Çıraklı, Lübnan’da İsrail ile Hizbullah arasında süren çatışmalar nedeniyle 500 binden fazla sivilin yerinden edildiğini hatırlatarak, çatışmaların büyümesi veya uzun süreli bir işgale dönüşmesi halinde Kıbrıs’ın ciddi bir göç baskısıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Bu nedenle olası senaryolara karşı şimdiden önlem alınması gerektiğini ifade eden Çıraklı, gerekli stratejilerin evrensel insan hakları çerçevesinde geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.