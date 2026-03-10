“İnadına ağaç ekeceğiz”

Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Orman Dairesi ve tüm belediyelerin iş birliği ile hayata geçirilen ağaçlandırma ve fidan dikim projesi “Yeniden Yeşil Kıbrıs” düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Telsim ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim desteğiyle yürütülen projeye ilişkin tanıtım etkinliğinde projenin hedefi; çevresel sürdürülebilirliği güçlendirmek, doğal yaşam alanlarını koruyup geliştirmek ve toplum genelinde ağaçlandırma bilincini kalıcı hale getirmek olarak paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon’da gerçekleştirilen tanıtım etkinliğine, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, eşi Nilden Bektaş Erhürman, belediye başkanları ve temsilcileri, ilgili bakanlık bürokratları ve diğer katkı koyan kurum temsilcileri katıldı. Tanıtım etkinliğinde Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, eşi Nilden Bektaş Erhürman ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği adına Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı birer konuşma yaptı.

Proje kapsamında planlanan büyük fidan dikim etkinliği ise 1 Nisan Çarşamba günü ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılacak. Bu etkinliğin her yıl yapılması hedefleniyor.

Projeye ilişkin ayrıntılı bilgilere ve kayıt işlemlerine Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesindeki https://cb.gov.ct.tr/tr/bir_fidan bağlantısından ulaşılabilecek.

Erhürman: “Proje, dayanışma içinde ülke için güzel işler yapılabileceğinin bir ispatı”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, etkinlikte yaptığı konuşmada, projede emeği bulunan herkese teşekkür ederek bugün Cumhurbaşkanlığı, merkezi idare ve yerel yönetimlerin dayanışma içinde bir araya gelerek ülke için güzel işler yapılabileceğini gösterdiklerini söyledi.

Farklı siyasi görüşlere sahip belediyelerin ve kurumların bir araya gelerek ortak bir amaç doğrultusunda hareket etmesinin önemli olduğunu vurgulayan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının dayanışma içinde hareket ettiğinde ihtiyaç duyulan birçok çalışmayı hayata geçirebileceğini ifade etti.

Projenin hazırlanmasında özellikle Orman Dairesi’nin yol göstericiliğinin büyük önem taşıdığını belirten Erhürman, doğru zamanın ve uygun alanların belirlenmesi ile fidanların temini konularında sağlanan katkılara teşekkür etti. Belediyelerin desteğinin de proje açısından belirleyici olduğunu dile getiren Erhürman, yerel yönetimlerin katkısı olmadan böyle bir çalışmanın mümkün olmayacağını söyledi.

Etkinliğin aslında daha önce planlandığını ancak bölgede yaşanan gelişmeler ve savaş ortamı nedeniyle bir hafta ertelendiğini ifade eden Erhürman, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini, savaşların ve yaşanan acıların herkesi derinden etkilediğini kaydetti. “Savaşa karşı barışı savunuyoruz. Ölüme karşı yaşamı savunuyoruz. Bugünün karanlığına karşı geleceği savunuyoruz.” diyen Erhürman, çocuklara bırakılacak daha yaşanabilir bir ülke yaratmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

Erhürman, “Yeniden Yeşil Kıbrıs Pojesi"nin yalnızca çevresel bir çalışma değil, aynı zamanda toplumun dayanışma ruhunu ortaya koyan bir girişim olduğunu belirterek, “Kimse bize ‘siz yapamazsınız, sizden bir şey olmaz, bizden bir şey olmaz, biz zaten yapamıyoruz’ demesin. Biz bir araya geliriz ve yaparız.” ifadelerini kullandı ve projeye destek verenlere teşekkür etti.

Harmancı: “Ağaçlandırmanın önemi her geçen gün daha da hissediliyor”

Belediyeler Birliği adına konuşan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Cumhurbaşkanlığına ve projeye emek veren herkese teşekkür ederek sözlerine başladı.

Akdeniz Havzası’nın iklim krizi nedeniyle ciddi bir tehdit altında bulunduğunu belirten Harmancı, kuraklıkla birlikte suyun ve ağaçlandırmanın öneminin her geçen gün daha fazla hissedildiğini söyledi.

Çevre ve doğanın korunmasının bireysel değil, kolektif bir çabayı gerektirdiğini vurgulayan Harmancı, bu nedenle “Yeniden Yeşil Kıbrıs” hedefiyle başlatılan girişimin önemli olduğunu ifade etti.

Belediyeler Birliği olarak projeye ilk günden itibaren katkı koymaya hazır olduklarını bildirdiklerini belirten Harmancı, tüm belediyelerin bu sürece büyük bir heyecanla yaklaştığını ve belediye başkanlarının projeye destek vermek için bir araya geldiğini söyledi.

Belediyelerin kendi bölgelerine ilişkin planlama ve hazırlıklarını tamamladığını kaydeden Harmancı, 1 Nisan’da gerçekleştirilecek etkinliğin heyecanla beklendiğini dile getirdi.

Projenin toplumda birliktelik duygusunu güçlendiren bir girişim olduğunu ifade eden Harmancı, farklı siyasi görüşlere sahip belediyelerin doğa ve çevre söz konusu olduğunda ortak bir amaç etrafında buluştuğunu söyledi.

Harmancı, 1 Nisan’da düzenlenecek fidan dikim etkinliğine tüm halkı katılmaya davet ederek projeye katkı koyan herkese teşekkür etti.

Nilden Bektaş Erhürman: “İnadına ağaç ekeceğiz”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman ise, bölgede yaşanan gelişmeler ve ülkedeki gerginlik nedeniyle etkinliğin bugüne ertelendiğine dikkat çekti; “inadına ağaç ekeceğiz” diyerek projeyi hayata geçirmekte kararlı olduklarını ifade etti.

“Yeniden Yeşil Kıbrıs” ifadesinin bir slogan değil, bir niyet beyanı olduğunu dile getiren Nilden Bektaş Erhürman, geçmişte adanın daha yeşil olduğunun anlatıldığını, Mesarya Ovası’nın bir dönem ağaçlarla kaplı olduğunun söylendiğini belirtti. İklim koşulları ve su kaynaklarındaki değişimin bugünkü tabloya yol açtığını kaydeden Nilden Bektaş Erhürman, buna rağmen yeniden yeşil bir Kıbrıs yaratılabileceğine inandıklarını söyledi.

Projenin Cumhurbaşkanlığı Çevre ve İklim Masası’nda ele alındığını belirten Nilden Bektaş Erhürman, ülke genelinde bir çevre seferberliği başlatılması ve bunun fidan dikimiyle başlaması fikriyle yola çıktıklarını kaydetti; yaptıkları temaslara değindi.

Nilden Bektaş Erhürman, belediyelerle yapılan toplantılarda fidan dikiminin sayısal hedefler üzerinden değil, dikilen fidanların büyüyüp ağaç olmasını sağlayacak koşulların oluşturulması anlayışıyla planlandığını söyledi. Uygun arazi seçimi, sulama ve bakımın önemine dikkat çeken Nilden Bektaş Erhürman, belediyelerin arazi temini, çukur açılması, ekipman ve organizasyon gibi konularda projeye destek verdiğini ifade ederek tüm belediyelere teşekkür etti.

Proje kapsamında çocukların da yer almasının önemine değinen Nilden Bektaş Erhürman, Milli Eğitim Bakanlığı ile de görüşmeler yapıldığını ve öğrencilerin etkinliklere katılımının sağlanacağını belirtti.

“18 farklı dikim alanı bulunuyor”

Teknolojik altyapı ve iletişim desteği için Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Telsim ile iş birliği yapıldığını dile getiren Nilden Bektaş Erhürman, yarından itibaren GSM abonelerine gönderilecek mesajla vatandaşların projeye davet edileceğini söyledi. Mesajdaki bağlantı üzerinden oluşturulan internet sayfasına ulaşılarak bireysel veya kurumsal başvuru yapılabileceğini, vatandaşların ağaç dikmek istedikleri alanı seçebileceğini ifade eden Nilden Bektaş Erhürman, 18 farklı dikim alanı bulunduğunu ve başvuruların belirli bir süre devam edeceğini kaydetti.

1 Nisan’da ülke genelinde eş zamanlı fidan dikimi yapılacağını belirten Nilden Bektaş Erhürman, projenin üç temel hedef üzerine kurulduğunu söyledi. Bunların mevcut doğal alanların korunması, yeniden ağaçlandırma ile çevresel kazanım sağlanması ve toplumda dayanışma ruhunun yeniden canlandırılması olduğunu ifade eden Nilden Bektaş Erhürman, tüm halkı projeye katılmaya davet etti.

Haber: Cemre Peral Yanıker – Arda Mercan Fotoğraf: Timuçin Yıldırım (TAK)