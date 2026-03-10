Gönyeli’de resim sergisi ve İnteraktif Farkındalık Sohbetleri düzenlenecek

Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Derneği tarafından, Gönyeli–Alayköy Belediyesi’nin katkılarıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında resim sergisi ve İnteraktif Farkındalık Sohbetleri düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadınların deneyimlerini, emeğini ve iç dünyasını sanat aracılığıyla görünür kılmayı amaçlayan etkinlik kapsamında, sanatçılar Bahire Akantürk ve Dr. Mine Egemen’in eserlerinden oluşan resim sergisi sanatseverlerle buluşacak. Program çerçevesinde ayrıca toplumsal farkındalık konularının ele alınacağı İnteraktif Farkındalık Sohbetleri de düzenlenecek.

Etkinlik programı kapsamında yarın saat 15.00’te İnteraktif Farkındalık Sohbetleri, saat 16.30’da ise resim sergisi açılışı yapılacak.

Moderatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt’un gerçekleştireceği söyleşilerde; Klinik Psikolog Selen Üstüner, Uluslararası Alasia Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ezgi Deniz ve Kıbrıs Türk İzci Örgütü Derneği Başkanı Umure Örs konuşmacı olarak yer alacak.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi 3. kat orta alan ve toplantı odasında yer alacak sergi, 12-13 Mart tarihlerinde 08.00–15.30 saatleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.