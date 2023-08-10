Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ait arazi, Maliye Bakanlığı’nın yönetimine verildi

Bakanlar Kurulu, Maraş’ta “gezintiye açılan” bölgede bulunan Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ait arazinin, Yat Limanı ve Turistik Tesis yapılması amacıyla Maliye Bakanlığının kontrol ve yönetimine devredilmesine onay verdi.

Devredilen bölgenin fotoğrafının da paylaşıldığı karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararda, Pafta/Harita numaraları XXXIII/4 E 2, XXXIII/5 W 2, XXXIII/12 E 1 ve XXXIII/13 W 1 olarak belirtilen, Kıbrıs Cumhuriyeti adına kayıtlı 57 ve 651 numaralı parsellerin sivile devredilen bölümüne dikkat çekildi. Bu alanın, 63/1993 sayılı Taşınmaz Hazine Malları (Kiralama ve Değerlendirme) Yasası kuralları çerçevesinde, Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığının şartlarına ve olumlu görüşüne uygun şekilde Maliye Bakanlığına kiralanmasına karar verildi.