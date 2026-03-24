“Kıbrıs Cumhuriyeti istihbaratı Hizbullah üzerinden İran'a mesaj gönderdi” iddiası

Beirut Times'ın edindiği bilgilere göre, Kıbrıs İstihbarat Teşkilatı Başkanı Tasos Tzionis, Hizbullah liderliğiyle temasa geçerek, topraklarındaki İngiliz "Akrotiri" üssünün Tahran’a yönelik bir saldırıda kullanılmasına izin verilmeyeceği konusunda İran’a bir güvence mesajı iletilmesini rica etti.

Tzionis’in, "Hizbullah ile olan iyi ilişkileri ve buna karşın İran ile doğrudan bir bağının bulunmaması nedeniyle Hizbullah’ın arabuluculuğunu talep ettiği" belirtildi.

Habere göre, bu mesaj "Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki yatırımların geri çekilmesi korkusu" göz önüne alınarak gönderildi. Yetkililerin, saldırıların Kıbrıs'ı da kapsayacak şekilde genişlemesini önlemeye çalıştığı öne sürüldü.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın üslerin "herhangi bir saldırı amaçlı askeri operasyon için kullanılmayacağı" mesajları da geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti.

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ise Ortadoğu'daki mevcut çatışma sona erdiğinde, Doğu Akdeniz adasındaki İngiliz egemen üslerinin geleceği hakkında "konuşmamız lazım" demişti.

Öte yandan İngiltere ve AB üyesi bazı ülkelerin Doğu Akdeniz ile adanın güneyin askeri sevkiyatları ise sürüyor. Daha önce alınan karar doğrultusunda ay başında İngiltere'den yola çıkan HMS Dragon savaş gemisinin Doğu Akdeniz'e ulaştığı kaydedilirken, İngiliz Savunma Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda 500 ilave hava savunma personelinin de gelecek günlerde adaya ulaşması bekleniyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarında İngiltere'ye ait iki üs bölgesi var. Bu bölgelerdeki en önemli tesisler Ağrotur ve Dikelya askeri üsleri. Resmi verilere göre Kıbrıs'taki üs bölgelerinde askeri personel ve yakınları olmak üzere toplam 3 bin 800 İngiliz yaşıyor.

Kaynak: Sol Haber