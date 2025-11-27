Kıbrıs Cumhuriyeti ile Lübnan MEB sınırlandırma anlaşması imzaladı

Cyprustimes.com’un haberine göre anlaşma, Hristodulidis’in bugün kalabalık bir heyetle gittiği Beyrut’ta Aoum ile görüşmesi sırasında imzalandı. Hristoduolidis anlaşmayı “tarihi” olarak nitelediği açıklamasında “bugün bu imza ile güçlü bir siyasi mesaj veriyoruz” dedi. Anlaşmanın, Kıbrıs Cumhuriyeti-Lübnan özellikle enerji ve altyapılar gibi kritik alanlarda iş birliği perspektifini güçlendirdiğini söyledi.

İki ülke arasında elektrik bağlantısı kurulması yönündeki görüşmelerinin de başladığını açıklayan Hristodulidis elektrik bağlantısının sürdürülebilirlik araştırması için bugün Dünya Bankası’na ortak başvuruda bulunduklarını kaydetti.

Philenews.com Hristodulidis ve Aoun’un bugün gerek Kıbrıs Cumhuriyeti ve Lübnan açısından özel öneme sahip gerek Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’ya geniş bir etkisi olacak anlaşmalar imzalandığını aktardı ve iki liderin ortak açıklamasına dayanarak ilk değerlendirmeleri aktardı.

Buna göre, Kıbrıs Cumhuriyeti-Lübnan MEB sınırlandırma anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya, Lübnan-İsrail MEB sınırlandırılması örneğinde olduğu gibi Lübnan Devlet Başkanı tarafından imza atıldığı, Lübnan meclisi tarafından onaylanmasına gerek olmadığı savunuldu.

İki taraf arasında elektrik bağlantısı kurulması konusunda anlaşma sağlandı. Hristodulidis, Kıbrıs Cumhuriyeti ile Lübnan arasında elektrik bağlantısıyla ilgili sürdürülebilirlik araştırması için Dünya Bankası’na ortak başvuruda bulunduklarını açıkladı. Bu anlaşma için daha önce Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yapılan görüşmelerde, projenin Arap Körfezi’nden ülkelerin bu projeyi finanse etmeye ilgi gösterdiği hatırlatıldı.

İki ülke, iki MEB’e yayılabilecek olası yatakları ortak değerlendirme görüşmelerine başlayacak

Habere göre bugün Beyrut’ta imzalanan anlaşmalar, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Lübnan’ın Suriye ile MEB sınırlandırması için paralel görüşmeler başlatması yolunu da açtı. Kıbrıs Cumhuriyeti ve Lübnan’ın Suriye ile olası MEB sınırlandırma anlaşmasının Türkiye’nin Mavi Vatan’ına “ciddi darbe vurduğu” öne sürüldü.

Bugün uzlaşılanlar çerçevesinde ülke güvenliğini garanti edebilmesi için Lübnan silahlı kuvvetleri güçlendirilecek, bu güçlendirme gerek Kıbrıs Cumhuriyeti yönetimi gerekse Avrupa Birliği tarafından yapılacak.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB Dönem başkanlığı sırasında ilan edilecek Akdeniz Anlaşması çerçevesinde Lübnan’da çeşitli Avrupa programları yürütülecek. AB ve bölge devlet başkanları arasında toplantı 23-24 Nisan’da Kıbrıs’ın güneyine gerçekleştirilecek.