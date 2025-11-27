Kıbrıs Cumhuriyeti ile Lübnan arasındaki anlaşma Güney basınında

Kıbrıs Cumhuriyeti ile Lübnan arasında dün Beyrut'ta imzalanan "Münhasır Ekonomik Bölge" (MEB) sınırlandırma anlaşması bugünkü Güney gazetelerinde geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi, “Mavi Vatan’a Cevap Anlaşması-Kıbrıs ile Lübnan Arasında MEB Belirlenmesi Ne Anlama Geliyor” başlıklarıyla manşete çektiği ve iç sayfadan geniş yer verdiği haberinde, Kıbrıs Cumhuriyeti ile Lübnan arasındaki Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlandırma anlaşmasının stratejik önemine işaret etti.

Bunun birçok yönden özellikle de Türkiye’ye, Doğu Akdeniz’deki egemenlik hakları ve iş birliği konusunda mesajlar gönderen bir anlaşma olduğunu kaydeden gazete, Rum Lider Nikos Hristodulidis ile Lübnan Devlet Başkanı Joseph Aoun’un söz konusu anlaşmayla Suriye’ye, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Lübnan’la MEB sınırlandırma görüşmesi başlatması için mesaj gönderdiklerini de kaydetti.

Gazete Hristodulidis ile Aoun’un yaptıkları açıklamalarda eylemlerinin kimseyi dışlamadığını vurgulamaya özen gösterdiklerini, ayrıca iş birliği yapmaları için bölge ülkelerinin tümüne de çağrı yaptıklarını ifade etti.

Kıbrıs Cumhuriyeti ile Lübnan arasındaki MEB sınırlandırma anlaşması imzalanmasının 18 yıl ardından ilerlediğini yazan gazete, anlaşmanın Lübnan Devlet Başkanı Joseph Aoun huzurunda, Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Fayez Rassamni ile Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis arasında imzalandığını kaydetti.

Haberde, anlaşmanın Lübnanlı bakan tarafından imzalanmasının, nihai onay için meclise gitmesi gerekmediği ve yürürlüğe girdiği anlamına geldiği de belirtildi.

Haberde, iki ülkenin Kıbrıs Cumhuriyeti ile Lübnan arasındaki elektrik bağlantısına ilişkin çalışma hazırlığı için Dünya Bankasına başvurdukları da kaydedildi.

Üzerinde mutabık kalınan maddeler çerçevesinde ülkenin güvenliğinin sağlanabilmesi için Lübnan silahlı kuvvetlerinin güçlendirileceğini de aktaran gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devralacağı AB dönem başkanlığı esnasında ilan edilecek “Akdeniz Anlaşması” kapsamında Lübnan’da çeşitli Avrupa programlarının ileriye götürüleceğini de belirtti.

Haberde, iki ülkenin MEB’lerine uzanabilecek muhtemel doğal gaz yataklarıyla ilgili ortaklaşa istifade anlaşmasını görüşmeye başlayacakları da kaydedildi.

Avrupa Birliği (AB) tarafından Lübnan’a yönelik yarım milyon Euro’luk yardımın serbest bırakılmasının ilerleyeceğini de kaydeden gazete, yardımın 1 milyar Euro tutarında olduğunu anımsattı.

Gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB dönem başkanlığı esnasında, AB'nin de Kıbrıs Cumhuriyeti ile Lübnan arasındaki stratejik ve kapsamlı anlaşmaya dair müzakerelerin kapanması için çabalar üstleneceğini de yazdı.

Amerikalıların rolü

Amerikalıların ise Kıbrıs Cumhuriyeti ile Lübnan arasındaki anlaşmanın lehinde olduğunun görüldüğünü yazan gazete, Amerikalıların bu gelişmelerin gerek Lübnan’ı gerek de Lübnan devlet başkanı Joseph Aoun’u güçlendirdiğini, aynı zamanda da Hizbullah’ı zayıflattığını düşündüğünü aktardı.

Haberde, Washington’un olumlu yaklaşımının Amerikan şirketlerinin enerji konusundaki olası ilgisine yol açtığı yorumunda da bulunuldu.

“Mavi Vatan’a Darbe”

Gazete bu ara başlık altında ise, anlaşmanın Kıbrıs Cumhuriyeti’nin MEB’deki egemenlik haklarını önemli ölçüde yükselttiğini, bölgedeki enerji güvenliği ve bağlantının genel çerçevesini güçlendirdiğini aynı zamanda meydan okumaların arttığı bir dönemde bir istikrar kapısı olarak faaliyet gösterdiğini öne sürdü.

Gazete, anlaşmanın ayrıca Kıbrıs Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuk ve karşılıklı saygı temelinde komşularıyla anlaşma imzalama konusundaki yeterliliğine dair açık bir siyasi mesaj teşkil ettiğini de savundu.

Haberde, dün yaşanan gelişmelerin ayrıca Kıbrıs Cumhuriyeti ile Lübnan’ın Suriye’yle olası bir anlaşma yapmasının Türkiye’nin “Mavi Vatan” doktrinini ciddi anlamda yaraladığı da öne sürüldü.

Öte yandan gazete haberinin devamında, Hristodulidis ile Aoun’un iki ülkenin elektrik bağlantısına ilişkin başlayan diyaloğu selamladıklarını yazdı.

Gazete, Hristodulidis ile Aoun’un anlaşmanın imzalanmasının ardından yaptıkları açıklamalarda, anlaşmanın iki ülke ilişkileri açısından stratejik önemine değindiklerini yazarken, anlaşmayla uzun yıllardır süren bir belirsizliğin de kapandığına işaret edildi.

Gazeteye göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis anlaşmanın imzalanmasını iki ülkenin ilişkileri açısından "stratejik öneme sahip bir dönüm noktası" olarak nitelerken, Lübnan Devlet Başkanı Joseph Aoun ise açıklamasında, anlaşmanın iki ülkenin deniz kaynaklarının keşfinin yolunu açtığını ifade etti.

Haber Alithia’da; “Kıbrıs-Lübnan MEB Sınırlandırma Anlaşması 19 Yıl Sonra İmzalandı”, Politis’te “MEB İçin Tarihi Anlaşma- Kıbrıs İle Lübnan Anlaşma İmzaladı- Elektrik Bağlantısını da İleriye Götürüyorlar- Tarihi Dönüm Noktası: Kıbrıs ile Lübnan’dan Deniz Alanlarına İlişkin Anlaşma- Bir Sonraki Adım Elektrik Bağlantısı”, Haravgi’de ise “Lübnan’la MEB Sınırlandırma Anlaşması İmzalandı ve Elektrik Bağlantısı Konusunda da Mutabakat- Teknik Ekipler Kuruluyor ve Sürdürülebilirlik Çalışması Yapılacak” başlıklarıyla yer buldu.