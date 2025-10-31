“Kıbrıs Cumhuriyeti AB’ye de cevap vermiyor”

Avrupa Birliği Dilekçe Komitesi, karma birliktelik çocuklarının yaşadığı hak ihlallerine ilişkin Kıbrıs Cumhuriyeti’nden iki kez savunma istedi, ancak Kıbrıs Cumhuriyeti yönetimi sessizliğini koruyor.

Kimliksizler Derneği’nin 2023 yılının Eylül ayında 675 imzalı dilekçe ile Avrupa Birliği Dilekçe Komitesi’ne yaptığı başvuru, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin karma evliliklerden doğan çocuklara yönelik ayrımcı uygulamalarını gündeme taşımıştı.

22 Ocak 2024 tarihinde Komite’de yapılan canlı oturumda dernek temsilcileri, Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarıyla birlikte iddialarını komite üyelerine aktardı. Oturumun ardından Komite, karma birliktelik mağdurlarının savlarının ciddi olduğu sonucuna vararak dilekçeyi gündemde tutma kararı aldı ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nden konuyla ilgili resmi izahat talep etti.

6 Şubat 2024 tarihinde Avrupa Parlamentosu Dilekçe Komitesi, Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’na resmi bir yazı göndererek açıklama talep etti. Ancak, aradan geçen uzun süreye rağmen herhangi bir yanıt alınmadı. Bu sessizlik üzerine Komite, 7 Temmuz 2025 tarihinde ikinci bir hatırlatma yaparak Kıbrıs Cumhuriyeti yönetimini yeniden cevap vermeye çağırdı.

Kimliksizler Derneği yetkilileri, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bu tutumunun yalnızca karma birliktelik mağdurlarına değil, Avrupa Birliği’nin temel hukuk ilkelerine de meydan okuma anlamı taşıdığını vurguladı. Dernek açıklamasında, “Kıbrıslı Türklerle karma evlilik yapan bireylerin ve çocuklarının dilekçelerine yanıt vermeyen Kıbrıs Cumhuriyeti, aynı hukuk tanımaz yaklaşımını AB kurumlarına karşı da sürdürmektedir” ifadeleri yer aldı.

Avrupa Parlamentosu’nun, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bu konudaki suskunluğuna nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu.