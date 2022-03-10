Kıbrıs Cumhuriyeti 36 bin ton arpa ve mısır ithal edecek

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde dün toplanan bakanlar kurulunun, ülkeye 36 bin ton arpa ve mısır ithal edilmesini onayladığı haber verildi.

Bakanlar Kurulunun, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi dolayısıyla ortaya çıkan kriz dolayısıyla, stoklardaki yeterliliği artırmak için 36 bin ton arpa ve mısır ithal edilmesini onayladığını yazan Haravgi gazetesi, maliyetin 12,5-15 milyon Euro arasında olmasının beklendiğini kaydetti.

Kıbrıs Tarım Bakanı Kostas Kadis ise açıklamasında, bunun kendilerine yaklaşık 1 ay yetmesinin beklendiğini dile getirirken, ithalatçıların önceden verdikleri siparişler dolayısıyla Nisan ortasına kadar yetecek kadar stok bulunduğunu ve ithaline karar verilen miktarların ise ilave miktarlar olacağını ifade etti.

Durumu günlük olarak takip etmeyi sürdüreceklerini de ifade eden Kadis, ihtiyaç olması durumunda yeni siparişler vereceklerini de sözlerine ekledi.