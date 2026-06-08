"Kıbrıs: Bölünmüş Ada" belgeseli yarın akşam KTÖS’te gösterilecek

"Kıbrıs: Bölünmüş Ada" (Cyprus: Divided Island) adlı belgesel, yarın akşam saat 19.00'da Lefkoşa'da Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) binasında gösterilecek.

İspanyol Nuuk TV yapımı olan ve gazeteci David Castillo’nun yönettiği “Kıbrıs: Bölünmüş Ada" belgeseli, adadaki 60 yılı aşan siyasi bölünmeyi, çatışmaları ve ada halklarının anı, duygu ve düşüncelerini konu alıyor.

Kıbrıs’ta ve Kıbrıs dışında yaşayan onlarca Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum ile röportajlardan ve tarihi görüntülerden hazırlanan belgeselde, Ersin Tatar, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, bazı üst düzey siyasiler yanında BM Genel Sekreteri’nin eski Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart da yer alıyor.

Belgeselin ilk versiyonunu 22 Eylül 2025’te Ledra Palace Otel'de gösterilmiş ardından bazı eklemelerle oluşturulan yeni versiyonu geçen ay Kıbrıs (Rum) Gazeteciler Sendikası binasında sunulmuştu.

Yarın akşamki gösterim, Kıbrıs'ın kuzeyindeki ilk gösterim olacak.

Belgesel ücretsiz izlenebilecek. Yer ayırtmak için şu linkteki formun doldurulması gerekiyor:

https://www.eventbrite.es/e/exclusive-screening-of-cyprus-the-divided-island-tickets-1990323284522?aff=oddtdtcreator