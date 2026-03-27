Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu, 2015-2018 yılları arasında Mağusa Bölge Amirliği'nde görev yaptığı sırada birçok suçtan hüküm giyen bir kişinin kurumdaki görevine geri döndürüleceğine ilişkin duyumlar aldıklarını aktararak, “KIB-TEK’te yine hukuksuz bir siyasi ayrıcalık hazırlığı mı var?” diye sordu.

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Ünal Üstel’in KIB-TEK’te birilerini hukukun üzerine çıkarmaya, siyasi ayrıcalıkla ödüllendirmeye hazırlandığını vurguladı.

Tuğcu, 2015-2018 yılları arasında Mağusa Bölge Amirliği'nde görev yaptığı sırada “sahte resmi belge düzenlemek, sahte resmi evrakı tedavüle sürmek, emanetçi tarafından sirkat, görevi kötüye kullanmak ve kamu hizmetinde yolsuzluk yapmak” suçlarından hüküm giyerek Şubat 2025’te Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iki yıl hapse mahkum edilen ve mahkumiyetini tamamlamadan, aftan yararlanarak Ocak 2026’da tahliye edilen bir KIB-TEK çalışanının kurumdaki görevine geri döndürüleceğine ilişkin duyumlar aldıklarını kaydetti.

“Kurumda yürürlükte olan toplu iş sözleşmesinin 4’üncü maddesinin b bendinin 3’üncü fıkrası, hapis cezası almasına müteakip söz konusu çalışanın kurumdaki görevinden sürekli olarak çıkarılmasını emrettiği halde, KIB-TEK yönetimi gerekli disiplin sürecini işletmemiş, tutuklandığı 2019 yılından bu yana devam eden ‘görevden uzaklaştırma’ statüsünü sürdürmüştür.” diyen Tuğcu, bahse konu kişinin Ulusal Birlik Partisi’nin Mağusa Örgütü bünyesindeki bir mahallenin örgüt başkanlığı görevini yürüttüğünü de belirtti.

“Birden çok yüz kızartıcı suçtan mahkumiyeti bulunan bir kişinin bu şekilde korunup kollanmasını ne sendika olarak ne de KIB-TEK çalışanları olarak kabul etmemiz mümkün değildir.” diyen Tuğcu, Başbakan Ünal Üstel’e ve KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun’a söz konusu kişiyle ilgili olarak mevzuatı işletme ve kurumla ilişiğini kesme çağrısında bulundu.

Tuğcu, aksi halde konuyla ilgili tüm yasal haklarını kullanacaklarını bildirdi.