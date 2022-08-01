“Yapılan zammı açıklamıştık, herkes kaç kWs elektrik tüketti ona baksın”

Yapılan zammın gizli olmadığını söyleyen KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, Haziran ayının başında bunu BRT ekranlarından açıkladığını anımsattı, yeni bir açıklama yapma gereği duymadıklarını ifade etti.

Akyiğit, “Temmuzdaki tüketime 60 kuruş civarında (tam rakamlar net olarak aklımda yok ama) zam yapacağımızı söylemiştik. Bunun dışında bir zam olmadı.” dedi.

Tüketicilerin bu ay yüksek fatura ödemesinde iki nedenin bulunduğunu kaydeden Akyiğit, şöyle devam etti:

“Faturalar çok yüksek gelmedi, klimalar çok çalıştı, tüketim arttı ve zam zaten yapılmıştı. Herkes kaç kWs elektrik tüketti ona baksın, bu tüketim bariz olarak arttı. Faturalarının yüksek olmasının sebeplerinden biri bu oldu. Bir de 60 Kuruşluk zamdan kaynaklanır. Akaryakıt fiyatlarındaki artış benzin istasyonlarında da görüldü. Yasamızda kurumun kar ve zarar etmesinin yasak olduğu belirtiliyor ama kurum çok fazla zarar etti. Kurum iki ay kredili çalışıyor, tüm bunlar da göz önünde tutulmalı”