KIB-TEK: “Ülke genelinde 1.5 saat elektrik kesilecek”
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ülke genelinde yatırım eksikliği nedeniyle 1.5 saat süreyle elektrik kesileceğini duyurdu.
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ülke genelinde yatırım eksikliği nedeniyle 1.5 saat süreyle elektrik kesileceğini duyurdu.
Yapılan açıklama şöyle:
GENEL KESİNTİ- (KKTC GENELİ) (26 Ocak 2022)
“KESİNTİLER YATIRIM EKSİKLİĞİ, ARIZA VE ARTAN İHTİYAÇTAN KAYNAKLANMAKTADIR”
Kesilen bölgeler yaklaşık olarak 1.5 saat süreyle kesik kalacaktır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
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