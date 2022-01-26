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  3. KIB-TEK: “Ülke genelinde 1.5 saat elektrik kesilecek”
KIB-TEK: “Ülke genelinde 1.5 saat elektrik kesilecek”

KIB-TEK: “Ülke genelinde 1.5 saat elektrik kesilecek”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ülke genelinde yatırım eksikliği nedeniyle 1.5 saat süreyle elektrik kesileceğini duyurdu.

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ülke genelinde yatırım eksikliği nedeniyle 1.5 saat süreyle elektrik kesileceğini duyurdu.

Yapılan açıklama şöyle:

GENEL KESİNTİ- (KKTC GENELİ) (26 Ocak 2022)

“KESİNTİLER YATIRIM EKSİKLİĞİ, ARIZA VE ARTAN İHTİYAÇTAN KAYNAKLANMAKTADIR”

Kesilen bölgeler yaklaşık olarak 1.5 saat süreyle kesik kalacaktır.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.

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