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KIB-TEK: “Kesintiler yatırım eksikliğinden”

KIB-TEK: “Kesintiler yatırım eksikliğinden”

KIB-TEK sosyal medyadan yaptığı açıklamada elektrik kesintilerinin yatırım eksikliğinden kaynaklandığını açıkladı.

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KIB-TEK sosyal medyadan yaptığı açıklamada elektrik kesintilerinin yatırım eksikliğinden kaynaklandığını açıkladı.

Açıklama şöyle:

“KESİNTİLER YATIRIM EKSİKLİĞİ, ARIZA VE ARTAN İHTİYAÇTAN KAYNAKLANMAKTADIR”

Kesilen bölgeler yaklaşık olarak 1.5 saat süreyle kesik kalacaktır.”

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