KIB-TEK: “Kesintiler yatırım eksikliğinden”
KIB-TEK sosyal medyadan yaptığı açıklamada elektrik kesintilerinin yatırım eksikliğinden kaynaklandığını açıkladı.
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KIB-TEK sosyal medyadan yaptığı açıklamada elektrik kesintilerinin yatırım eksikliğinden kaynaklandığını açıkladı.
Açıklama şöyle:
“KESİNTİLER YATIRIM EKSİKLİĞİ, ARIZA VE ARTAN İHTİYAÇTAN KAYNAKLANMAKTADIR”
Kesilen bölgeler yaklaşık olarak 1.5 saat süreyle kesik kalacaktır.”
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