Kıb-Tek, elektrik kesintilerinin saat 21.00’de sonlanacağını duyurdu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Teknecik Elektrik Santrali'nde meydana gelen arıza nedeni ile ülke genelinde devam eden dönüşümlü kesintilerinin saat 21.00 civarında sonlanmasının öngörüldüğünü duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, her bölge için yaklaşık bir saat olarak uygulanan kesintiye yol açan arızaya müdahale edildiği kaydedildi.