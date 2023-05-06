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  3. Kıb-Tek borcunu ödemeyen abonelerin elektriklerinin pazartesi kesileceğini hatırlattı
Kıb-Tek borcunu ödemeyen abonelerin elektriklerinin pazartesi kesileceğini hatırlattı

Kıb-Tek borcunu ödemeyen abonelerin elektriklerinin pazartesi kesileceğini hatırlattı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), alacaklarının tahsili için son ödeme vadesi geçmiş ve ödenmemiş tüm özel ve tüzel abonelerin elektrik enerjilerinin 08 Mayıs Pazartesi günü kesileceğini hatırlattı.

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Kıb-Tek Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, abonelerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için bakiye borçlarını en erken zamanda ödemeleri istendi.

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