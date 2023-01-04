Kıb-Tek: “Bakiyesi bulunan abonelerin son ödeme tarihi 9 Ocak”
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, son ödeme süresi dolmuş ve bakiyesi bulunan özel ve tüzel abonelerin elektrik enerjilerinin 9 Ocak Pazartesi günü kesileceğini açıkladı.
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, son ödeme süresi dolmuş ve bakiyesi bulunan özel ve tüzel abonelerin elektrik enerjilerinin 9 Ocak Pazartesi günü kesileceğini açıkladı.
Abonelerin, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına gerekli ödemelerini yapmaları istendi.
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Etiketler : elektrik kesintisi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu