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Kıb-Tek: “Bakiyesi bulunan abonelerin son ödeme tarihi 9 Ocak”

Kıb-Tek: “Bakiyesi bulunan abonelerin son ödeme tarihi 9 Ocak”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, son ödeme süresi dolmuş ve bakiyesi bulunan özel ve tüzel abonelerin elektrik enerjilerinin 9 Ocak Pazartesi günü kesileceğini açıkladı.

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, son ödeme süresi dolmuş ve bakiyesi bulunan özel ve tüzel abonelerin elektrik enerjilerinin 9 Ocak Pazartesi günü kesileceğini açıkladı.

Abonelerin, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına gerekli ödemelerini yapmaları istendi.

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