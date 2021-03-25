'Kıb-Tek akaryakıt ihalesi dudak uçuklatan noktaya geldi'

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda CTP Milletvekili Salahi Şahiner “Kıb-Tek akaryakıt alım ihale şartnamesindeki sıkıntılar” başlıklı konuşma yaptı.

Konuyla ilgili yaşanan süreci özetleyene Şahiner 100 milyon dolarlık bir ihaleye çıkıldığına işaret etti.

Hangi standartlarda yakıtın, hangi rafineriden alınacağı, hangi gemi ile taşınacağı gibi unsurları içeren belgelerin ihalede istenmediğini dile getiren Şahiner, “baklavacı börekçi bu ihaleye girmesin diye istenen belgeler şartnameden kaldırıldı” dedi.

İhaleye kimlerin teklif attığını soran Şahiner, olayın “dudak uçuklatan” bir noktaya gittiğini söyledi.

Teknik şartnameyi hazırlayanlarla birlikte ihaleye katılan şirketlerin belgelerini inceleyecek kişilerin aynı olduğunu dile getiren Şahiner, akaryakıtın azaldığını, Nisan sonuna kadar dayanmayacağını, ihaleye bu işin ehli olmayan şirketlerin girmesiyle ülkeye yakıtın 25 gün içinde gelemeyeceğini belirtti.

İhalenin iptal edildiğini, geçen sürede fuel oil fiyatlarının yükseldiğini kaydeden Şahiner, bu nedenle kurumun neredeyse 4 milyon dolar zarar ettiğini söyledi.

Sayıştay raporlarına değinen Şahiner, “Temiz Eller Operasyonu dediniz ama eşi benzeri görülmemiş bir yolsuzluğa giden bir gemidir bu gemi” diyerek, Kıb-Tek emekçilerinin sürekli itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını kaydetti, “Bu şekilde devam edilirse sonraki yolsuzluk raporlarında sizlerin de adı yer alacak” dedi.



Arıklı “Kıb-Tek’i içinde bulunduğu bataktan kurtarmaya çalışıyoruz”



Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da, “Şahiner çıkarak her hafta aynı meseleri temcit pilavı gibi tekrar tekrar gündeme getiriyor” dedi.

Pazartesi günü teknik şartnameyi hazırlayan kişilerle Şahiner’i bir araya getirdiğini, kendisine detayların anlatıldığını söyleyen Arıklı , buna rağmen Şahiner’in aynı şeyleri söylediğini belirtti.



İyi niyetle bir şeyler yapmaya çalıştıklarını, Kıb-Tek’i içinde bulunduğu bataktan kurtarmaya çalıştıklarını söyleyen Arıklı, sanki yeni açılan ihalede de sorun varmış gibi hareket edildiği için üzüldüğünü anlattı.

24 bin ton akaryakıtın TPIC’ten alınacağını, geriye kalan miktar için zaman olduğunu kaydeden Arıklı, oturup şartnamenin konuşulabileceğini söyledi “bu şekilde konuşmak ne sana ne de seni görevlendirilen kişilere yakışmaz” dedi.

Arıklı, geçen sürede zarar edildiği sözleri üzerine, günlük borsa fiyatı üzerinden akaryakıtın fatura edildiğini söyledi.



“20 Mayıs’a kadar yetecek akaryakıt mevcut”



20 Mayıs’a kadar yetecek akaryakıtın mevcut olduğunu dile getiren Arıklı kurumda yıllardır süren bir vurgun olduğunu, buna alet olunmamasını istedi.

Şahiner’in Kıb-Tek soruşturma komitesinde konuşulanları bildiği halde bu şekilde konuşmasını anlamadığını kaydeden Arıklı, “Gelin bu kurumu birlikte kurtaralım” dedi.

Arıklı “Beni örneğin Sayıştay raporları konusunda neden bir şey yapılmıyor diye sıkıştır” dedi.

Elektrik fiyatları ve ucuzlatma yapılacağı açıklamalarıyla ilgili bir soru üzerine, 119 kuruş maliyetli olan elektriğin 22 kuruş zararla satıldığını anlatan Arıklı, bunun devamının mümkün olmadığı, kurumun yeni bir fiyat belirleyeceğini anlattı.

Bu zammın halka yansıtılmadan nasıl çözülebileceğinin ele alınabileceğini ifade eden Arıklı, 119 kuruşun 65 kuruşunun sabit giderlerden kaynaklandığını, akaryakıt temini dahil bir çok konuda tasarrufa gidildiğini belirtti.



“Teknecik’in gaza çevrilmesi için çalışmalar sürüyor”



Teknecik’in gaza çevrilmesi için çalışmaların sürdüğünü anlatan Arıklı, gaza geçilmesi halinde maliyetlerin oldukça düşeceğini ifade etti.

Arıklı, öte yandan asıl çözümün enterkonnekte sistem olduğunu anlattı; bu konuda çalışmaların sürdüğünü belirtti, bu hayata geçerse Güney Kıbrıs’a da elektrik satılabileceğini anlattı.

Diğer firmalar teklif atmadan TPIC’ten gelecek yakıtın daha ucuz olacağının nereden bilindiği sorusu üzerine Arıklı, daha önce yapılmış ve durdurulmuş ihaleden kalan fiyat üzerinden daha ucuz olduğunu gördüklerini belirtti.

Arıklı, 24 bin ton için Pazartesi TPIC’le anlaşma imzalanırsa o ihale sürecinin geri çekileceğini, 220 bin tonun şartnamesiyle ilgili, muhalefetle oturup konuşabileceklerini kaydetti.

Arıklı bir soru üzerine, güneş enerjisinden en iyi şekilde faydalanmak gerektiğini belirtti.

