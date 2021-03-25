'Elektronik bileklik uygulamasında denetim şart'

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, TDP Milletvekili Zeki Çeler “covid-19 elektronik bileklik takip sistemi” başlıklı konuşma yaptı. Hükümetin gelen önerilere, muhalefetin çağrılarına kulak vermemesi nedeniyle karantina için ciddi mali külfet oluştuğunu kaydeden Çeler, buraya harcanan paralar yüzünden sağlık çalışanlarına sağlanan yemeğin kesilmesi gibi önlemler alındığını söyledi.

Hükümetin muhalefeti içi boş öneriler sunmakla suçladığını kaydeden Çeler, bugün gündeme gelen elektronik bileklik sistemiyle ilgili Eylül ayında yaptıkları önerilere işaret etti, animasyonlu tanıtım bile hazırladıklarını belirtti.

“Elektronik bileklik sistemini delenler ceza görmezse, sistem başarısız olur”

Çeler, öte yandan geçen süre içinde Maliye’den karantina merkezlerine ciddi paralar ödendiğini söyledi. Sorumsuz insanlar nedeniyle elektronik bileklik sistemi kapsamında sıkıntılar yaşanabileceğini kaydeden Çeler, bunun önüne geçmek için gerekli denetim ve ağır cezaların hayata geçmesinin hayati olduğunu belirtti.

Elektronik bileklik sisteminin dışına çıkan vatandaşa 3 asgari ceza, yabancılara ise 3 asgari ceza ve deport cezası verilmesi gerektiğini anlatan Çeler, eğer prensip olarak üniversitelerden maddi destek alınmayacaksa belki en azından öğrencilerden ilk başta ilgili meblağın tahsil edilip süreç sonunda iade edilebileceğini, bu şekilde sorumlu davranmalarının sağlanabileceğini dile getirdi.

Çeler eğer sistemi delenler hiç ceza görmezse, sistemin başarısız olacağını kaydetti, ekonominin ayağa kalkması, insanların rahat şekilde hayatlarına dönebilmesi için bu sistemin doğru çalıştırılmasının hayati olduğunu anlattı.

Karantina için ayda ortalama 20 milyon TL harcanıyorsa, bu sistem ilk önerdiklerinde uygulansa Maliye’nin belki 100-120 milyon TL daha az harcama yapmış olacağını belirten Çeler, ev takip sisteminin başarılı olması için önerilerinin dikkate alınmasını istedi.

Saner: “Elektronik bileklik sistemi hem daha çağdaş, hem de daha az maliyetli”

Ardından Başbakan Ersan Saner cevap vermek üzere kürsüye çıktı. Saner, ekonomi ve sağlık alanlarında alınan kararların birbirini desteklemesi gerektiğini anlattı.

Elektronik bileklik sisteminin hem daha çağdaş hem de daha az maliyetli olduğunu anlatan Saner, bu konuda bir süredir çalıştıklarını söyledi, Çeler’in bahsettiği önerilerden bilgisi olmadığını ifade etti.

Saner, bilekliklerin otellere gelecek kapalı gruplarda uygulanmaya başlanması için çalışmanın sürdüğünü anlattı.

Eloktronik bilekliğin sinyal vermemesi durumunda ne yapılabileceği, telefonda sorun olması durumunda ne olabileceği gibi soruların ilgili teknik şirkete detaylı şekilde aktarıldığını ifade eden Saner, bu konudaki tüm soruların yanıtlandığını belirtti.

“Elektronik bileklik sistemini bertaraf etmeye çalışanlar için verilecek cezalar yasada var”

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nda yapılan değişikliğin, elektronik bileklik sistemini bertaraf etmeye çalışanlar için verilecek cezaları da içerdiğini anlatan Saner, yurt dışından gelen KKTC vatandaşı ya da turistin havaalanında öncelikle evine ya da oteline olan sürede gidip gitmediğinin takibi, oraya girdikten sonra karantina sürecinde o adreste konaklayıp konaklamadığı, misafir kabul edip etmediği gibi konuların denetiminin ve bunlar sonucunda verilecek cezaların da bu değişiklikle ele alındığını söyledi.

Bu sistem sayesinde temaslıların “ayak izlerinin” de kayıt altında olacağını dile getiren Saner, ilçe emniyet kurulları üzerinden polisin gerekli cezaları keseceğini anlattı.

İhaleye neden sadece 2 operatörün girdiğinin sorulması üzerine Saner, bu konuda Maliye Bakanlığının bilgisi olduğunu, kendisine verilen bilginin sadece o 2 operatörün bu alanda yeterliliğe sahip olduğu yönünde olduğunu anlattı.

Çeler: Denetimin sağlanması için ne yapılması gerekiyorsa yapılsın

Yeniden kürsüye çıkan TDP Milletvekili Zeki Çeler, 14 Eylül günü kürsüde elektronik bileklik konusunda sunum yaptığı, tüm vekillere bu konuda mesaj gönderdiği ve konunun basında da yer aldığını belirtti.

Denetimin önemini tekrar vurgulayan Çeler, sokağa çıkma yasağı olan Pazar günü Alevkayası’nda tekno partileri verildiği ancak polisin ceza kestiğine dair bir haber görülmediğini kaydetti.

Çeler denetimin sağlanması için ne yapılması gerekiyorsa yapılmasını istedi, toplumun denetim eksikliği nedeniyle uygulamalara güveni olmadığını, bu nedenle umursamaz ve sorumsuz şekilde hareket edildiğini belirtti.

