Lefkoşa15 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. KGS-1 sonuçları açıklandı
KGS-1 sonuçları açıklandı

KGS-1 sonuçları açıklandı

Eğitim Bakanlığı, Kolej Giriş Sınavı’nın birinci basamağının (KGS-1) sonuçları açıkladı.

A+A-

Eğitim Bakanlığı, Kolej Giriş Sınavı’nın birinci basamağının (KGS-1) sonuçları açıkladı.

Sınavın sonuçları aday numarasına göre Eğitim Bakanlığı internet sitesinden (www.mebnet.net) duyuruldu. 

Kolej Giriş Sınavları’nın ikinci basamağı olan KGS-2, 6 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Öğrenciler, KGS-1 ve KGS-2’den elde edecekleri puanların yüzde 50’şer oranla hesaplanmasıyla oluşturulacak Kolej Giriş Puanına göre sıralanacak.

Bu haber toplam 424 defa okunmuştur
Etiketler : ,