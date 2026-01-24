“Kesintiler üretim yetersizliğinden dolayı kaynaklanıyor”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu, ülkede yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili yazılı bir açıklama yaparak, kesintilerin yıllardır dile getirdikleri yapısal sorunların sonucu olduğunu vurguladı.

Yaklaşık bir haftadır olumsuz hava koşulları ve santrallerdeki arızalar nedeniyle kesintiler yaşandığını belirten Tuğcu, arıza ekiplerinin sahaya ulaştıklarında çoğu zaman sorunun şebekeden değil, üretim yetersizliğinden kaynaklandığını tespit ettiğini söyledi. Tuğcu, “Bizi yönettiğini iddia edenler vatandaşı mağdur ediyor” dedi.

Kesintilerin sorumlusunun UBP-DP-YDP Hükümeti, KIB-TEK Yönetim Kurulu ve Genel Müdür olduğunu belirten Tuğcu, havaların soğumasıyla birlikte sorunların devam edeceği uyarısında bulundu.

Teknecik Elektrik Santrali’nde üç dizel makinenin bakımsızlık ve kötü yakıt nedeniyle kırık durumda olduğunu belirten Tuğcu, baz yük santrali olan termik santralin ikinci ünitesinin ise bir aydan uzun süredir çalışmadığını kaydetti. Bunun nedeninin türbin yataklarının bakımının yapılmaması olduğunu ifade etti.

Üretim sorunlarının yanı sıra şebekeye yıllardır yatırım yapılmadığını da vurgulayan Tuğcu, hat ve trafoların takviye edilmemesinin kesintileri artırdığını belirtti. Tuğcu, “Yaşanan tüm bu sorunların tek sorumlusu ‘enerjide tarih yazıyoruz’ diyen anlayıştır” ifadelerini kullandı.

Ahmet Tuğcu bu açıklamaları, sendikanın sosyal medya hesabından yaptı.