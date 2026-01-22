Fidias Panayotu'dan yalanlama

Kıbrıslı Rum AP Milletvekili ve sosyal medya fenomeni Fidias Panayotu, hakkında AB Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığına dair haberleri yalanladı.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Kıbrıslı Rum AP Milletvekili Fidias Panayotu’nun konuyla ilgili yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre, Fidias, paylaştığı video araçlığıyla yaptığı açıklamada “yalan haberden” (fake news) söz etti.

Bu suçlamaları, “asılsız ve seçim öncesi kaygılarla, motive edilmiş oluşumlar” olarak nitelendiren Fidias, kendisini suçlayanlara da teşekkür ederek “bunun uzun zamandır istediği, harcadığı her euro sente ilişkin şeffaflığın olmasını ileriye götürmek için bahane sağladığını” belirtti.

Fidias ayrıca, Avrupa Parlamentosu ödeneğiyle kirasını karşıladığına dair suçlamaları da ret ederek, bin 200 euro aylık kirayla küçük bir apartman dairesinde kaldığını, kirasını da kendi şahsına ait parayla ödediğini ifade etti.

Fidias ayrıca, kendisine ait grubun kullandığı ofisin aylık kirasının 2 bin 300 euro olduğunu, bin 600 euroluk kısmının ise Avrupa Parlamentosu tarafından karşılandığını da belirtti.