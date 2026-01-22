Güneyde polislerden protesto eylemi

Kıbrıs Cumhuriyeti Polis Genel Müdürü’nün, polis memurlarının görev saatlerinde değişiklik ve günlük ödeneklerini azaltma kararı alması sebebiyle, polislerin dün Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi önünde protesto eylemi gerçekleştirdiği belirtildi.

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, polislerin örgütlü olduğu “ISOTİTA” sendikası bünyesine, 100 kadar polisin meclis önünde protesto eylemi yaptığını yazdı.

Habere göre, protesto eylemine katılan polisler “Günlük ödeneklerin düşürülmesine hayır”, “Sizi koruyanlara saygı gösterin” pankartları taşıdı.

Gazete, ilgili konunun Meclis Hukuk Komitesi’nde ele alındığını anımsattı.

Habere göre, Kıbrıslı Rum Meclis Başkanı Annita Dimitru bu tür kararların istişare olmadan alınmasının söz konusu olmadığını belirtti ve polislerin haklarının garanti altına alınması gerektiğine dikkati çekti.

Meclis’te temsili bulunan partiler ve milletvekilleri de polislere destek belirtti.