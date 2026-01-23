“Hristodulidis davetli olmasına rağmen Davos’a gitmedi”

Kıbrıs Cumhuriyeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün Davos’ta, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 19 ülkenin katılımıyla kurulduğunu ilan ettiği “Barış Konseyi"ne mesafeli durduğu bildirildi.

Politis “Başkan, Trump’ın Konseyi Konusunda Sallanmaya Devam Ediyor… Davos’a Gitmedi Ama Hayır da Demedi” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Hristodulidis’in, kuruluş törenine davetli olmasına karşın dün için planlanan AB Olağanüstü Konsey toplantısından kaynaklı “pratik sebepleri” gerekçe göstererek Davos’a gitmediğini yazdı.

Habere göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ABD Dışişleri Bakanlığı’yla temasa geçerek Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, ABD’nin, ilk başta açıklandığı gibi Gazze ile sınırlı kalmayacak yeni bir uluslararası kurum kurma çabasına yönelik kaygılarını ortaya koydu.

Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos dün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tutumunu klasik "evet, ama… " taktiğiyle izah etmeye çalıştığını yazan gazete, Kombos'un “Trump’ın Gazze ve daha geniş anlaşmazlıkları çözme inisiyatiflerini desteklediklerini ancak her şeyin uluslararası hukukun ve BM Anayasası’nın belirlediği çerçeve içerisinde olması gerektiğini söylediğini” kaydetti.

Gazete, Kombos’un söylediklerinden, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin her şekilde, ABD ile ilişkilerinde çatlak yaratmaktan kaçmaya çalıştığı ve ABD Başkanına, daveti için hararetle teşekkür etme sebebinin de bu olduğunun anlaşıldığını” aktardı.

Habere göre, Kombos, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Barış Konseyi’nin işleyiş şekliyle ilgili ortaya çıkan bazı mesele ve soru işaretlerinden duyduğu kaygıyı da gizlemedi. Gazze için barış sürecini desteklemelerine rağmen Barış Konseyi ile ilgili baştaki yaklaşımıyla BM’nin 2803 sayılı kararını birbirinden ayırdıklarını kaydeden Kombos, dün ilan edilen kuruluş tüzüğü temelinde konseyin yetkilerinin genişletilmesinden kaygı belirtti.