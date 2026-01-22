Hristodulidis Hükümeti’ni sarsan video Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi’nde görüşüldü

Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi Kurumlar Komitesi’nde dün, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in seçim döneminde finansman yolsuzluğu yaptığına dair görüntülerin yer aldığı video görüşüldü.

Alithia gazetesi, dünkü oturumda, günlerdir Hristodulidis’in eşi Filippa Karsera’nın başkanlık ettiği Bağımsız Sosyal Destek Fonu ile ilgili yazılanların teyit edildiğini kaydederken, fona yapılan katkılarla ilgili şeffaf rakamlar bulunmadığını; resmi belgeler olsa da, Meclis’in talep ettiği bilgilerle ilgili unsurların bu belgelerde yer almadığını ve fondaki para miktarında, açıklanamayan şekilde ciddi artış meydana geldiğini yazdı.

Gazete, Hazine ve Muhasebe Dairesi’nin Kurumlar Komitesi’ne gönderdiği belgede, bağışçıların adlarının talep edildiği şekliyle yer almadığını ve yalnızca bağışçı sayısıyla son 6 yıl içerisinde fona yapılan yıllık bağışlarla ilgili rakamların verildiğini belirtti.

Habere göre belgede, 2020 yılında 23 bağışçı tarafından 560 bin 914 euro, 2021 yılında 8 bağışçı tarafından 368 bin 91 euro, 2022 yılında 24 bağışçı tarafından 260 bin 100 euro, 2023 yılında 85 bağışçı tarafından 2 milyon 269 bin 5 euro, 2024 yılında 94 bağışçı tarafından 2 milyon 176 bin 196 euro ve 2025 yılında da 118 bağışçı tarafından 2 milyon 49 bin 909 euro bağış yapıldığı kaydedildi.

Gazete, 2022 yılına kadar yapılan bağışlar yarım milyon euronun altındayken, 2023 yılı ve sonrasında yapılan bağışların nasıl bu denli artış gösterdiğinin ve bunları kimin, hangi denetim mekanizması altında idare ettiğinin netleştirilemediğini yazdı.

Meclis’e, fona katkı yapan şirketlerin bağış görsellerinin ve logolarının sunulduğunu belirten gazete, buna rağmen katkıların kaynağına ilişkin denetim yapılmasına imkan verecek bilgilerin paylaşılmadığını kaydetti.

Gazete, daha önce bağışçı isimlerinin açıklanması için sunulan yasa önerisinin Meclis’te onaylandığını ve imzalanmak üzere Hristodulidis’e gönderildiğini, Hristodulidis’in yasayı mahkemeye sevk ettiğini ve burada da yasanın iptal edildiğini anımsattı.