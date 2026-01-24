"Aşırı yağışlara karşı tüm ekiplerimiz sahada"

Gönyeli–Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, aşırı yağışlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Amcaoğlu, aşırı yağışların başladığı ilk andan itibaren gece boyunca sabaha kadar tüm ekiplerle sahada olduklarını belirterek, yağışlardan etkilenen noktalarda gerekli müdahalelerin ekipler tarafından eş zamanlı olarak yapıldığını, risk oluşabilecek bölgelerin ise yakından takip edildiğini ifade etti.

Aşırı yağışlar nedeniyle Dut Deresi’nden su gelişi yaşandığını aktaran Amcaoğlu, şu ana kadar genel durumun kontrol altında olduğunu ve ekiplerin olası olumsuzluklara karşı sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Bu süreçte, aşırı yağışlar nedeniyle Kamil Başar Caddesi’nin (Gürpınar Yolu) geçici olarak trafiğe kapatıldığını kaydeden Amcaoğlu, Güzelyurt–Lefkoşa yolu geliş istikametinin ise tek şerit olarak kontrollü şekilde trafiğe açık olduğunu belirtti.

Vatandaşlardan sürüş esnasında dikkatli olmalarını ve mümkünse alternatif güzergâhları kullanmalarını rica eden Amcaoğlu, tüm ekiplerin sahada olduğunu ve gelişmelerin yakından takip edilmeye devam edildiğini vurguladı.