"Gerekmedikçe trafiğe çıkılmamalı"

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi, vatandaşlara, resmi uyarıları dikkate almaları, gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları ve kendi güvenliklerini riske atacak davranışlardan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Komiteden yapılan açıklamada, Meteoroloji Dairesi’nden alınan anlık veriler doğrultusunda hava koşullarına ilişkin gelişmelerin yakından izlendiği ifade edilerek, ilgili tüm kurumların koordinasyon içinde yağışlar ve olası şiddetli rüzgarları takip ettiği belirtildi.

Kaymakamlıklar, Sivil Savunma Teşkilatı ve belediyelerden gelen ihbar ve yardım taleplerine anında müdahale edebilmek için ihtiyaç duyulması muhtemel tüm ekiplerin oluşturulduğu kaydedilen açıklamada, Meteoroloji Dairesi’nin son değerlendirmelerine göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ve fırtınamsı veya şiddetli rüzgarların önümüzdeki süreç boyunca yer yer etkisini artırarak, devam edeceği ifade edildi.

“Tedbirli davranılması önem taşıyor”

Akşam saatlerinden itibaren devam eden yoğun yağışlar da dikkate alındığında, bazı bölgelerde su birikintileri ve akışa geçen yağışların görülebileceğine dikkat çekilen açıklamada, “Bu nedenle sel ve taşkın riski bulunan alanlarda dikkatli olunması, dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve yerel ölçekte hortum oluşumu gibi doğa olaylarına karşı tedbirli davranılması önem taşımaktadır” denildi.

“Devletin ilgili tüm kurumları sahada”

Devletin ilgili tüm kurumlarının sahada görev başında olduğu vurgulanan açıklamada, olası olumsuzluklara karşı ekiplerin durumu anlık olarak izlediği belirtildi.

