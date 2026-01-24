"Üst mahkemeye taşıyıp daha uzun süre ceza almaları için girişimlerimiz devam edecek"

Başbakan Ünal Üstel, Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Grand İsias Hotel'de, aralarında Kıbrıslı Türk sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 6 kamu görevlisinin yargılandığı davada, 3 sanığa verilen 10 yıl hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına ilişkin açıklama yaptı.

Yargılamaların başlamasından bu yana 10 kez Adıyaman'a gittiğini ve aileleri yalnız bırakmadığını anlatan Üstel, "Adıyaman'da önce otel sahiplerinin hukuk davası başladı. O süreç tamamlandı ve sonra kamudaki süreç başladı. İki davayı da takip ettik. Geçen günlerde neticelenen kamu davasıydı. Otel sahipleriyle ilgili olan 3-4 ay önce neticelendi. Orada bazı tutuklamalar verildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ceza yasalarında uygulama neyse o oldu. Şimdi bunların tümünü üst mahkemeye taşıyıp orada da mahkeme yolunu takip edeceğiz. Orada bu insanların daha uzun süre ceza almalarını sağlamak için girişimlerimiz devam edecek" yanıtını verdi.