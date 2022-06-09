Kesintiler bugün erken başladı!

Kıbtek, bugün de üretim yetersizliği nedeniyle ülke genelinde 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacağını duyurdu, kesintilerin 16:12’den itibaren başladığını da belirtti.

*GENEL KESİNTİ UYARISI*

Değerli Tüketicilerimiz,

09.06.2022 tarihinde KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı olarak saat 16.12'den itibaren 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılmaya başlanmıştır.