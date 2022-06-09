Kesintiler bugün erken başladı!
Kıbtek, bugün de üretim yetersizliği nedeniyle ülke genelinde 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacağını duyurdu, kesintilerin 16:12’den itibaren başladığını da belirtti.
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Kıbtek, bugün de üretim yetersizliği nedeniyle ülke genelinde 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacağını duyurdu, kesintilerin 16:12’den itibaren başladığını da belirtti.
*GENEL KESİNTİ UYARISI*
Değerli Tüketicilerimiz,
09.06.2022 tarihinde KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı olarak saat 16.12'den itibaren 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılmaya başlanmıştır.
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Etiketler : Kıb-Tek, elektrik kesintisi