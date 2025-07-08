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“Kervansaray ve Antis bölgelerindeki deniz suyu kalite değerleri mükemmel”

“Kervansaray ve Antis bölgelerindeki deniz suyu kalite değerleri mükemmel”

Girne Belediyesi Kervansaray ve Karaoğlanoğlu Halk Plajı (Antis) bölgelerindeki deniz suyu kalite değerlerinin “mükemmel” kategoride yer aldığını duyurdu.

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Girne Belediyesi Kervansaray ve Karaoğlanoğlu Halk Plajı (Antis) bölgelerindeki deniz suyu kalite değerlerinin “mükemmel” kategoride yer aldığını duyurdu.

Girne Belediyesi, belediyeye ait plajlarda yaptırılan deniz suyu tahlillerinin temmuz ayı sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Analiz Sonuçları şöyle:

“Kervansaray Plajı

Kuzey açık: E.coli: 0, Enterokok: 0

Merit tarafı: E.coli: 0, Enterokok: 5

Güney: E.coli: 0, Enterokok: 0

Yeni plaj:  E.coli: 4, Enterokok: 0

Karaoğlanoğlu (Antis) Plajı

Doğu: E.coli: 0, Enterokok: 0

Batı: E.coli: 3, Enterokok: 0”

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