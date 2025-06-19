Kermiya'daki cami inşaatında yangın

Kermiya bölgesinde yeni yapılan Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi içerisinde bulunan cami inşaatında yangın çıktı.

Yangının sebebi henüz bilinmezken, hem itfaiye ekipleri, hem de orada çalışan işçiler yangına müdahale ediyor.

Yangınla ilgili henüz polisten resmi bilgi aktarılmazken, YENİDÜZEN'in olay yerinden edindiği bilgiye göre herhangi bir yaralanma olmadı.