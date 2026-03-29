“Kendisini ve ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle komşusunu vurdu”

Gönyeli’de dün akşam meydana gelen ve bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının ardından zanlı T.A. mahkemeye çıkarıldı, 3 gün tutukluluk aldı.

Mahkemede Polis Çavuşu Aykut Özkan, olayın detaylarını anlatttı. Polis, olayın 28 Mart Cumartesi akşamı saat 21.30 sıralarında Gönyeli’de Ecevit Sokak üzerinde meydana söyledi. Polis, zanlı T.A.’nın komşusu ile aralarında daha önceden husumet bulunup kendisini ve ailesini tehdit ettiği gerekçesi ile komşusu olan Erdoğan Öztürk’e 7 el ateş ettiğini, sağ bacağından 2 kez ve sol bacağından bir kez vurduğunu belirtti. Polis saldırıda kullanılan tabancanın 27 yaşındaki zanlının kendisine ait ruhsatlı olduğunu bilgisini de verirken, olay sonrası Öztürk'ün ağır yaralandığını ve sol bacağının kırıldığını söyledi.

Polis, olayda kullanılan tabanca ve içerisindeki 10 adet 9 mm çapındaki mermilerin aynı gün olay yerinde bulunan T.A.’nın tasarrufunda bulunarak emare alındığını ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

“Evinde 33 adet 9 mm çapında mermi bulundu”

Polis memuru, zanlının evinde mahkeme emri ile yapılan arama neticesinde 33 adet 9 mm çapında mermi bulunarak emare alındığını aktardı. Polis, Erdoğan Öztürk'ün Lefkoşa Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesi bulunmadığını da kaydetti.

3 gün poliste tutuklu kalacak

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu ifade ederek, zanlının üç gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Nejdet zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.