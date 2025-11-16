Lefkoşa’da alkollü şekilde bağırıp çağıran ve yolda bira şişesi kıran E.Ç, kendisini uyaran polisi darp etti, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olaya ilişkin detayları aktaran polis, Pazar sabaha karşı saat 00.43 sıralarında, Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde, alkollü şahsın bağırıp çağırmak sureti ile rahatsızlık yaptıktan sonra elinde tutmuş olduğu bira şişesini yere vurup kırarak uygunsuz tavrı harekette bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının bu esnada aynı cadde üzerinde görevli olan ve kendisini uyaran polisi memuruna hakaret ettiğini söyledi.

Polis, zanlının tutuklanacağı esnada aynı polisi iterek polisi darp görevinden suçunu işlediğini açıkladı.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.