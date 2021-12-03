Kendi şirketinde çalışmayan 28 kişiye kayıt yaptı

Kendisine ait şirketinde çalışmayan 28 kişi orada görevli olarak gösterip, Çalışma Dairesi’nde kayıt yaptırdığı tespit edilen G.G ile H.P tutuklandı.

Zanlılar mahkemeye çıkarıldı, 3 gün tutukluluk aldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Yıldıran, 2020 ile 2021 tarihleri arasında zanlı G.G ile H.P’nin “sahte resmi evrak sahteleme” ve “sahtekârlıkla kayıt temini” suçlarından methalder olduğunu söyledi.

Polis, 25 Kasım’da Mağusa’da yasadışı bahis sitesine karşı düzenlenen ve Şans Oyunları Ve Beden Eğitimi Yasası’na aykırı hareket suçundan tutuklanan zanlı G.G’nin bir danışmanlık şirketinde çalışmadıkları halde çalışıyormuş gibi gösterip, Çalışma Dairesi’ne kayıt yaptırdıklarını belirtti.

Polis, zanlı G.G’nin kendisine ait şirkette çalışmadığı halde ilk tespitlere göre 28 kişiyi şirketinde çalışıyormuş gibi gösterdiğini anlattı.

Polis, zanlı H.P’nin Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlı G.G’NİN itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Polis, tahkikatın devam ettiğini söyleyerek zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.